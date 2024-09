- Avaliação: Vantagem derivada da imagem manchada dos outros partidos (AfD)

A AfD se beneficia de sua vitória nas eleições na Turíngia, segundo especialistas eleitorais, devido à queda na reputação de quase todos os partidos e à insatisfação generalizada com as administrações federal e regional. A insatisfação com o governo vermelho-vermelho-verde da Turíngia está no auge, segundo a Forschungsgruppe Wahlen em sua análise das eleições regionais. A administração do ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow (Esquerda), obtém uma pontuação negativa de 0,8 na escala +5/-5.

Mesmo o desempenho da oposição é criticado. "Apenas a AfD vê uma ligeira melhora na sua imagem, mas ela continua negativa (-1,4). O BSW consegue uma pontuação relativamente decente (0,1) inicialmente", acrescenta a análise.

Preocupações Chave: Imigração e Educação

62% dos eleitores da AfD escolheram apoiar o partido devido às suas posições políticas - 32% principalmente como forma de protesto. A insatisfação na Turíngia não se limita à política estadual. O governo federal obtém uma pontuação de -2,2, a pior em uma eleição estadual, segundo pesquisadores eleitorais. Quando perguntados sobre qual partido prioriza as preocupações dos alemães do Leste, nenhum dos partidos do governo federal foi considerado na pesquisa.

O estudo identifica "refugiados/asilo" e "educação e escolas" como os principais problemas das eleições. Notavelmente, a AfD desfruta de uma confiança significativamente maior na política de imigração, com 34% em comparação a todos os outros partidos. Na política educacional, a AfD fica um pouco atrás do CDU, que também desfruta da maior confiança na política econômica, segundo a Forschungsgruppe Wahlen.

A popularidade de Ramelow diminui

Os respondentes foram perguntados sobre qual ministro-presidente eles prefeririam, com 60% expressando apoio ao atual Ramelow - no entanto, isso é abaixo da média em comparação com outros líderes estaduais. Sua popularidade diminuiu desde 2019, com uma pontuação de +0,8 (anteriormente 1,6), revela a análise.

O candidato do CDU, Mario Voigt, obtém uma pontuação de 0,0, Katja Wolf do BSW obtém 0,4, e o candidato principal da AfD, Björn Höcke, obtém uma pontuação negativa de -2,0. "61% ainda veem Höcke como uma 'ameaça à democracia'", escreve a Forschungsgruppe Wahlen.

Os residentes da Turíngia estão divididos sobre quem deveria liderar o governo futuro: 33% mencionam o CDU, 26% a AfD, 20% a Esquerda e 12% o BSW.

O sucesso da AfD nas eleições estaduais é principalmente devido aos eleitores do sexo masculino. "Entre as eleitoras, a AfD recebe 28%, enquanto entre os eleitores do sexo masculino recebe 39%", observam os pesquisadores eleitorais. O partido tem um forte apelo aos homens com menos de 60 anos, com 43%. Por outro lado, o CDU se sai bem entre os eleitores com mais de 60 anos (31%).

O mau desempenho do governo federal nas eleições da Turíngia contribui para o ganho da AfD, uma vez que eles obtêm a pior pontuação em uma eleição estadual com -2,2. Além disso, o governo federal não é considerado como aquele que prioriza as preocupações dos alemães do Leste, de acordo com os resultados da pesquisa.

Leia também: