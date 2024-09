- Avaliação otimista dos eventos de música ao ar livre no parque urbano

No coração do Stadtpark de Hamburgo, atos musicais como Alice Cooper, Toto, Diana Krall, Clueso, Helge Schneider e Pur têm animado o palco ao ar livre nos últimos quatro meses. O encerramento foi marcado pelos concertos esgotados do grupo de hip-hop Deine Freunde, que atraiu uma multidão impressionante. Com 44 eventos concluídos, a temporada chegou ao fim, e a agência de concertos Karsten Jahnke de Hamburgo relatou mais de 160.000 visitantes desde meados de maio.

Preparativos para o 50º aniversário do Stadtpark Open Air estão a todo vapor

"Cada ano é uma emoção organizar a temporada do Stadtpark Open Air e testemunhar apresentações fantásticas neste cenário extraordinário. A sensação de união entre frequentadores experientes e novatos, abrangendo gerações, é realmente notável", compartilhou o Diretor Geral Ben Mitha.

A incrível equipe agora trabalha diligentemente para tornar a temporada de 50 anos, intitulada "50 Anos de Stadtpark Open Air", uma experiência inesquecível no ano que vem. Muitos atos já foram confirmados, incluindo Lotto King Karl no dia 17 de maio e o vocalista de jazz Gregory Porter no dia 10 de julho. Os ingressos para esses eventos já estão disponíveis.

Um palco ao ar livre distinto e charmoso

O Stadtpark Open Air é conhecido como um dos locais ao ar livre mais atraentes e verdejantes. O público fica em um anfiteatro verdejante e inclinado, cercado por sebes de faias de quatro metros de altura, o que cria uma atmosfera íntima. Essa sensação se intensifica quando artistas que geralmente se apresentam em arenas sobem ao palco do Stadtpark Open Air.

