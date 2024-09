- Avaliação de aprendizagem: Hesse e Renânia-Palatinado caem para uma posição média

De acordo com uma análise anual realizada pela Iniciativa Nova Economia Social de Financiamento Employer (INSM), os sistemas educacionais de Hesse, Renânia-Palatinado e Sarre receberam notas médias a acima da média. O Renânia-Palatinado se destaca em áreas como internacionalização, integração e educação profissional. Por exemplo, todos os alunos do ensino fundamental foram ensinados línguas estrangeiras em 2022. Também há menos correlação entre a situação social e o desempenho acadêmico em comparação com outros estados. No entanto, fica aquém na orientação para a pesquisa e na digitalização, ficando em nono lugar entre os 16 estados.

A Sarre supera ligeiramente, com uma classificação em sexto lugar, ostentando o maior gasto por aluno em escolas fundamentais, quase o dobro da média do estado.

Hesse segue de perto, posicionando-se em sétimo. O relatório destaca suas forças na integração e no financiamento da infraestrutura. No entanto, destaca áreas de melhoria na internacionalização, qualidade das escolas e priorização do gasto.

O relatório, que analisa os sistemas educacionais da Alemanha com 98 indicadores, concentra-se em como esses sistemas combatem a pobreza educacional, promovem o prosperidade, apoiam a mão de obra qualificada e fomentam o crescimento. Também examina a permeabilidade desses sistemas educacionais e até que ponto oportunidades educacionais iguais são alcançadas. A INSM é financeiramente apoiada pelas associações patronais da metalurgia e da indústria elétrica.

A Saxônia fica em primeiro lugar com o melhor sistema educacional da Alemanha, seguida pela Baviera, Hamburgo e Turíngia. No final estão Bremen e Brandemburgo, com a Renânia do Norte-Vestfália logo acima.

No contexto da análise, a força do Renânia-Palatinado em áreas como internacionalização, integração e educação profissional, como visto no ensino de línguas estrangeiras a todos os alunos do ensino fundamental em 2022, enfatiza a importância da educação abrangente em seu sistema educacional. Por outro lado, a Saxônia, o estado com o melhor sistema educacional da Alemanha, reconhece a importância tanto da integração quanto do financiamento da infraestrutura em seu sistema educacional, como destacado no relatório.

