Testes após a 10ª série nas escolas secundárias em NRW estão programados para recomeçar em 2024, o que gerou críticas. A Associação dos Professores da Renânia do Norte-Vestfália instou o governo estadual a abolir essas provas obrigatórias, conhecidas como ZP10, nas escolas secundárias novamente. Eles colocam uma carga extra nos educadores e são irrelevantes para muitos alunos.

Sabine Mistler, presidente da associação, sugeriu: "Dado que apenas alguns alunos prosseguem da escola secundária após a escola fundamental, propomos que esse pequeno grupo possa optar por fazer o ZP10, se assim o desejar, e a obrigatoriedade será levantada para os demais". Em NRW, os exames ZP10 de Alemão, Inglês e Matemática são realizados no final da 10ª série em todas as formas de escola, incluindo escolas secundárias, após um longo hiato.

Ministério: ZP10 crucial para justiça e uniformidade

No Departamento de Educação de Düsseldorf, foi enfatizado que os exames ZP10 foram reintroduzidos nas escolas secundárias da Renânia do Norte-Vestfália, juntamente com a reintrodução da educação ginásica de nove anos - G9 - até o Abitur. "Isso permite, como em todas as outras formas de escola com uma fase secundária de seis anos, que as habilidades adquiridas até o final da fase secundária I sejam avaliadas". Isso desempenha um papel significativo na promoção da justiça e garante consistência na emissão de certificados e qualificações, explicou um porta-voz.

Os professores e supervisores de escola também obtêm informações valiosas sobre o desempenho dos alunos através do ZP10, de acordo com o porta-voz. "Para os alunos, o ZP10 serve como um exercício benéfico no uso da ferramenta de avaliação de desempenho central - e uma excelente preparação, especialmente para o Abitur central".

Dado o significativo trabalho associado aos exames centrais, as escolas secundárias podem reduzir o número de testes de classe padrão na 10ª série em um como compensação. Além disso, a partir do ano letivo 2023/24, espera-se que um teste a menos seja escrito em Alemão, Matemática e Inglês nas séries 7 e 8 para aliviar a carga dos educadores.

