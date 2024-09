- Avaliação: A CDU na Saxónia ganha favor através do Kretschmer e dos talentos.

Vitória do CDU nas Eleições da Saxônia Deve-se ao Líderado e Habilidades de Kretschmer, Sugere Pesquisa

De acordo com uma análise de pesquisa, a vitória do CDU nas eleições estaduais na Saxônia deve-se a Michael Kretschmer, seu Ministro-Presidente, e à credibilidade que ele traz. O resultado eleitoral do CDU é atribuído a "uma combinação de um candidato popular, liderança competente e desejo de governo do CDU", segundo o grupo de pesquisa Forschungsgruppe Wahlen. Por outro lado, o AfD e o BSW tiveram sucesso "com menor envolvimento próprio", sugere a análise de pesquisa.

Popularidade de Kretschmer Mantém-se Elevada

Kretschmer pode ter sofrido uma pequena queda, mas ainda tem uma pontuação positiva de +1,7 em +5/-5 (2019: +2,3). Seu oponente do AfD, Jörg Urban, no entanto, tem uma imagem negativa de -1,1 (2019: -0,8). Uma maioria de 72% dos saxões aprova o desempenho de Kretschmer. Os pesquisadores concluem que 65% dos saxões querem Kretschmer como seu líder, enquanto apenas 23% preferem Urban.

AfD e BSW Falham em Mostrar Próprias Qualidades

O AfD e o BSW são considerados por Forschungsgruppe Wahlen como tendo poucas de suas próprias qualidades. Além dos temas de refugiados e Ucrânia/Rússia, ambos se beneficiaram de "insatisfação historicamente baixa com a coalizão do semáforo e fraquezas da oposição CDU/CSU no governo federal". Dentro do AfD, há uma distância significativa da política estabelecida no Estado Livre. Para 54% de todos os cidadãos, o AfD é visto como uma ameaça à democracia.

CDU, SPD, Esquerda, Verdes e BSW com Baixos Valores de Competência

O AfD é altamente avaliado em termos de competência na área de estrangeiros/asilo, agora ultrapassando o CDU nesse aspecto. O SPD se sai bem na área da justiça social, mas é fraco em termos de competências partidárias, assim como a Esquerda, os Verdes e o BSW. O CDU lidera nas áreas de educação, futuro e economia. Se o AfD fizesse parte do governo, 51% temem consequências negativas para a situação econômica na Saxônia.

Maioria se Oposiciona à Participação do AfD no Próximo Governo

Uma maioria de saxões é contra a participação do AfD no próximo governo estadual. 57% acham que a participação do AfD seria prejudicial, enquanto apenas 37% a acham positiva, e 4% permanecem neutros. As opiniões sobre a aliança BSW estão divididas: 38% acham uma participação positiva, 34% negativa, e 20% neutros. Se given a choice between the CDU and the AfD leading the next government, 64% of all Saxons would choose the CDU, and only 31% would choose the AfD, the pollsters conclude.

Homens Mais Prováveis a Votar no AfD

A análise revela que mais homens do que mulheres apoiam o AfD. O AfD é particularmente bem-sucedido entre todos aqueles com menos de 60 anos e menor nível de educação. Por outro lado, o CDU se sai melhor entre mulheres e aqueles com mais de 60 anos. Nesse grupo etário, o CDU alcança 42%, enquanto entre aqueles com menos de 30 anos, só consegue 15%.

Apesar do sucesso do AfD em algumas áreas e menor satisfação com o CDU/CSU no governo federal, a pesquisa sugere que a vitória do CDU nas eleições da Saxônia deve-se principalmente ao liderado e popularidade de Kretschmer. Interessantemente, o AfD é percebido como faltando em suas próprias qualidades e é visto como uma ameaça à democracia por uma maioria de saxões, o que o torna menos atraente para liderar o próximo governo.

Leia também: