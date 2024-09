- Autoridade da Baviera suspende filme anti-salafista criticado após investigação

Ministério do Interior da Baviera suspende temporariamente anúncio após reclamações

Após reclamações, o Ministério do Interior da Baviera suspendeu temporariamente um anúncio breve que promovia uma iniciativa contra potenciais ameaças postas por pregadores extremistas islâmicos. O vídeo, inicialmente publicado na plataforma X, mas posteriormente removido, gerou acusações de racismo em várias plataformas de mídia social. Vários meios de comunicação haviam relatado anteriormente sobre ele.

Um porta-voz oficial afirmou: "Damos atenção às críticas do vídeo e suspendemos a campanha temporariamente". Eles também expressaram pesar se o vídeo tivesse causado confusão ou mal-entendidos.

Mulher engolida pela boca de um pregador

O quase 30 segundos de vídeo mostra uma jovem mulher assistindo a um vídeo em um smartphone de um pregador barbado. Uma pergunta sobre mulheres muçulmanas usando maquiagem é exibida, acompanhada por sons ameaçadores e uma risada sinistra. O rosto do pregador transforma-se em uma imagem grotesca e a mulher desaparece em sua boca.

Em seguida, a mulher é mostrada com um lenço de cabeça, depois com um véu completo. Ela é vista chorando enquanto limpa na cozinha ao lado de outra mulher completamente véu. A frase "A Armadilha do Salafismo" com o subtítulo "Acontece mais rápido do que você pensa" aparece em letras grandes, seguida por um link para a iniciativa de prevenção "Respostas ao Salafismo".

Novo vídeo planejado

O objetivo principal do vídeo era promover a iniciativa e mostrar como pregadores salafistas estão cada vez mais usando assuntos cotidianos aparentemente inofensivos para atrair jovens para suas crenças extremistas. Mudanças estão sendo feitas no clipe. "Não devemos subestimar os riscos do Salafismo", enfatizou o porta-voz do ministério.

Nicole Gohlke, membro de esquerda do Bundestag, escreveu no X, considerando o clipe como "claramente racista". Ela acrescentou: "Lamentável - especialmente nestes tempos! Em vez de promover a exclusão e o ódio, devemos nos opor ao racismo anti-muçulmano".

A suspensão temporária da campanha pelo Ministério do Interior da Baviera pode ser vista como uma resposta religiosa às acusações de racismo, uma vez que a iniciativa pretendia combater pregadores extremistas islâmicos. A representação da transformação da mulher no vídeo pode ser percebida como estereotipagem religiosa, um assunto sensível no domínio da religião e da igualdade social.

