Decoração de cemitérios feita de metais como cobre ou bronze está sendo alvo de ladrões. Recentemente, uma figura de Madonna de bronze foi roubada em Emerkingen (distrito de Alb-Donau), uma escultura de cavalo de bronze foi levada em Ochsenhausen (distrito de Biberach) algumas semanas antes, e em Sandhausen (distrito de Rhein-Neckar), ladrões levaram decorações de bronze de 60 túmulos. Incidentes semelhantes ocorreram em Achern (distrito de Ortenau), com quase 40 itens de cobre sendo roubados dos túmulos no final de agosto. A polícia estima os danos em uma quantia de cinco dígitos. Bretten, no distrito de Karlsruhe, também testemunhou um grande roubo de decorações de túmulos em agosto, deixando um porta-voz a comentar que era "algo que nunca tínhamos visto antes em Bretten".

Perdas monetárias consideráveis

Incidentes desastrosos semelhantes ocorreram na região de Kraichgau, com placas de bronze de vários túmulos de guerra sendo roubadas no meio de agosto. Um representante afirmou que essas placas custaram cerca de 13.000 euros para serem instaladas em 2006, e outras decorações de túmulos de bronze foram roubadas ao mesmo tempo. As perdas totais foram de cerca de 18.000 euros. Cemitérios em Heidelberg enfrentaram uma situação semelhante, com objetos de valor como vasos, estátuas, cruzes e luminárias com um valor de cerca de 50.000 euros sendo roubados em junho. Outros estados também estão na mira desses criminosos - por exemplo, em Düsseldorf, onze figuras de bronze colossais foram roubadas no meio de agosto, com os custos estimados em uma quantia de seis dígitos.

Roubos em ondas

Esses roubos tendem a ocorrer em ondas, segundo Tobias Pehle, diretor-geral do Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur. "É uma realidade que vem acontecendo há vários anos." Gangues bem organizadas estão por trás dessas operações, muitas vezes planejando e executando-as como uma missão militar. Os ladrões só almejam os materiais - ferro, aço, cobre, bronze, segundo Pehle. Para as vítimas, esses incidentes podem causar transtorno e raiva. "Essencialmente, todos os túmulos são os quartos de nossos antepassados falecidos, e então eles são invadidos, vandalizados e roubados."

Taxa de recuperação baixa

Infelizmente, não há um número exato desses roubos de cemitérios, já que esses crimes não são registrados separadamente. De acordo com estatísticas da polícia criminal do estado, há um número consistente de casos há cerca de cinco anos. Em 2023, foram documentados 402 roubos, em comparação com 416 no ano anterior. A taxa de recuperação é bastante baixa.

As chefias de polícia em várias regiões têm experiências diferentes com esses incidentes. Por exemplo, a chefia de polícia de Mannheim relatou cerca de 80 casos no ano passado e 47 no ano anterior. Enquanto a chefia de polícia de Ulm registrou 42 roubos no ano passado, muito mais do que no ano anterior (28), a chefia de polícia de Offenburg relatou números de dígitos únicos nos últimos anos. Em contraste, a chefia de polícia de Karlsruhe registrou uma tendência crescente no número de casos para o ano atual, embora em um nível menor do que nos anos anteriores.

Incidentes frequentes e dolorosos

Esses incidentes ocorrem com frequência, diz Herbert Schneider, presidente da Associação de Administradores de Cemitérios. Esses roubos causam angústia não apenas aos enlutados, mas também ao cemitério como um lugar de reunião. "É difícil para as pessoas duas vezes." Stephan Neuser, secretário-geral da Associação Federal de Empresas de Funerais da Alemanha, também enfatizou o significativo dano emocional sofrido pelos afetados.

Melhorando a segurança dos cemitérios?

Melhorar a segurança dos cemitérios é complexo, segundo Schneider. Embora seja possível trancar portões, substituir esculturas por réplicas ou instalar alarmes, os cemitérios são lugares públicos que devem permanecer facilmente acessíveis às pessoas. Se os ladrões usarem ferramentas como cortadores de arame ou serras de ângulo, portões trancados provam ser relativamente ineficazes. "Então os cadeados são apenas quebrados também."

