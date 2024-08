- Aumento dos danos causados pela fraude na região do Nordeste

No ano passado, o incômodo causado por incidentes duvidosos de golpes, comumente conhecidos como "crimes de truque", viu um aumento substancial em Mecklenburg-Vorpommern, alcançando aproximadamente 4,7 milhões de euros. Isso marcou um aumento de cerca de 700.000 euros em comparação com 2022. Essas informações foram compartilhadas pela Polícia Criminal do Estado (LKA) após solicitação da Agência Alemã de Notícias.

Em 2021, o prejuízo financeiro foi de cerca de 3,5 milhões de euros. As figuras para 2019 e 2020 foram ambas abaixo de 2 milhões de euros. O prejuízo médio por caso também viu um aumento, quase dobrando para quase 2.000 euros em 2023, em comparação com cerca de 1.300 euros nos dois anos anteriores.

Golpe do avô em alta

De acordo com a LKA, a maioria desses casos envolveu o alvo de indivíduos idosos, com o objetivo de obter dinheiro ou itens valiosos. Uma das táticas mais comuns utilizadas é o chamado golpe do avô, onde golpistas se passam pelos netos da vítima para extrair riqueza.

Em 2023, houve 721 casos concluídos no nordeste, mais de 100 a mais do que em 2022. Houve mais de 1.600 tentativas de crimes de truque, em comparação com mais de 2.500 casos no ano anterior.

LKA cita dois fatores para o aumento

Até o final de julho deste ano, havia aproximadamente 450 casos concluídos e outros 570 tentativas no nordeste envolvendo vítimas com 60 anos ou mais. O dano total foi estimado em cerca de 3,6 milhões de euros, um aumento significativo em relação ao início do ano.

A LKA apontou dois fatores-chave para esse aumento: o aumento dos golpes de amor, onde golpistas criam perfis enganosos em plataformas de mídia social ou aplicativos de namoro para adquirir fundos. Em segundo lugar, houve um aumento nos golpes relacionados a criptomoedas, uma forma digital de pagamento.

