Os gastos do estado da Renânia-Palatinado para iniciativas destinadas à proteger o gado dos ataques de lobos têm aumentado nas últimas vezes. Em 2019, aproximadamente 155.000 euros foram gastos, como revelado pelo Ministério do Meio Ambiente em Mainz ao grupo parlamentar da CDU em resposta a uma consulta. Em 2020, essa quantia aumentou para cerca de 293.500 euros, e depois subiu para aproximadamente 729.000 euros em 2021. Em 2022 e 2023, os gastos foram de aproximadamente 668.500 e cerca de 688.000 euros, respectivamente.

As "medidas de proteção de gado contra lobos permitidas" nas zonas de prevenção designadas, conforme listado pelas Florestas Estatais da Renânia-Palatinado, incluem despesas relacionadas com cercas elétricas e acessórios, taxas de mão-de-obra para atualizar uma cerca permanente existente ou custos de manutenção para um cão de proteção de gado. Áreas como aquelas no Westerwald ou na Eifel são designadas como tais quando a presença de pelo menos um lobo residente na região específica pode ser presumida.

Desde 2021, a Renânia-Palatinado abriga um Centro de Coordenação de Lince e Lobo (Kluwo), atuando como ponto de contato principal para consultas sobre ambas as espécies. Este centro abrange tópicos como monitoramento, prevenção e relações públicas, entre outros. Os gastos do Kluwo, excluindo o financiamento da proteção de gado, também aumentaram nos últimos anos - de cerca de 240.000 euros em 2021 para aproximadamente 597.000 euros em 2023.

Os custos também decorrem do exame do gado abatido. De acordo com o ministério, os gastos chegaram a cerca de 8.400 euros em 2019, ainda sob a responsabilidade da Fundação para a Natureza e o Meio Ambiente na época. Em 2023, esses custos haviam aumentado para cerca de 34.000 euros. A avaliação e documentação de um incidente - agora sob a supervisão do Kluwo - é um pré-requisito para apresentar pedidos de compensação pelos danos causados pelo lobo ao gado. Os pagamentos totais de compensação ficaram em torno de 1.685 euros em 2019, cerca de 4.800 euros em 2020 e cerca de 13.900 euros em 2022.

O aumento dos custos pode ser atribuído ao crescimento da população de lobos dentro do estado, embora ainda não tenha alcançado o nível de outros estados federais como Baixa Saxônia ou Brandenburg. O lobo foi re-estabelecido como espécie nativa na Renânia-Palatinado há uma dúzia de anos, como elucidado pelo Ministério do Meio Ambiente em sua resposta. A estratégia de gestão de lobos do estado visa uma coexistência harmoniosa entre humanos e lobos, uma abordagem que tem se mostrado bem-sucedida.

No entanto, a facção da oposição CDU tem uma opinião divergente. Seu porta-voz de política de caça, Horst Gies, comentou que nenhum impacto tangível emergiu dos fundos alocados para a gestão do lobo desde 2019. "O que o Ministério do Meio Ambiente ecologicamente correto está defendendo não é nada mais do que uma política de pseudo-controle de população."

O primeiro lobo foi registrado no Westerwald em 2012, mais de 100 anos após o último na Renânia-Palatinado moderna. Infelizmente, o animal foi ilegalmente abatido algumas semanas depois. Em resposta, o estado formulou um plano de gestão de lobos, lidando com a questão de quais medidas protetoras podem ser implementadas em áreas com lobos, identificando condições adequadas e delineando pessoas de contato para agricultura e criação de ovelhas.

