- Aumento do desemprego no Saarland

Desemprego aumenta novamente no Sarre. Foram registrados 38.700 desempregados em agosto, o que representa um aumento de 2,6% e 1.000 pessoas a mais sem trabalho em comparação com julho, segundo os dados da Agência Federal do Trabalho com sede em Saarbrücken. Em relação ao ano anterior, o desemprego no Sarre aumentou em 5,4%.

O percentual de desemprego em agosto foi de 7,3%, o que representa um aumento de 0,2% em relação a julho, quando era de 7,1%, e um aumento de 0,3% em relação a agosto de 2022, quando era de 7,0%. A Agência Federal do Trabalho se referiu a estatísticas calculadas até 14 de agosto. Isso significa que a taxa de desemprego no estado vem aumentando consecutivamente há três meses.

Redução drástica no número de vagas de emprego relatada

Heidrun Schulz, diretora da agência regional do Sarre-Renânia-Palatinado da Agência Federal do Trabalho, notou uma quantidade substancialmente menor de vagas relatadas nas últimas quatro semanas ao escritório de empregos e aos centros de emprego do Sarre em comparação com julho. Esse número caiu 20,0% em relação a julho e 42,3% em relação ao ano anterior.

Em agosto, 2.400 pessoas procuraram emprego, o que representa uma queda de 19,5% em relação ao mês anterior e uma queda de 11,1% em relação ao ano anterior.

A agência regional informou que havia 8.800 vagas disponíveis em agosto, o que representa uma queda de 2,8% em relação a julho. Em comparação com o ano anterior, houve uma queda de 1.700 vagas, o que representa uma queda de 19,8% no número de vagas no Sarre. Os setores de trabalho temporário, serviços freelancers, profissões científicas e técnicas, saúde, assistência social, manufatura e varejo foram os principais setores relatados.

Mais vagas de estágio do que candidatos ansiosos

No entanto, um número maior de jovens procurou a ajuda da agência de empregos para encontrar um estágio desde o início do ano de aconselhamento de outubro de 2023. Os 4.900 jovens que procuraram emprego marcaram um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. Infelizmente, atualmente, 800 jovens ainda não conseguiram garantir um estágio, com 1.700 vagas de treinamento disponíveis.

As taxas de desemprego em agosto afetaram tanto homens quanto mulheres, com 1.000 homens a mais desempregados em comparação com julho. O número de jovens procurando estágios aumentou, mas atualmente há 1.700 vagas de treinamento não preenchidas.

