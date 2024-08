- Aumento do desemprego na Renânia-Palatinado - DGB defende uma intervenção

Nos últimos três meses, o desemprego em Rhineland-Pfalz** apresentou um aumento. Em agosto, estimava-se que 125.800 pessoas, de ambos os sexos, estavam desempregadas, o que representa um aumento de 3.400 em relação ao mês anterior, segundo a agência regional da Alemanha do Serviço Federal de Emprego com sede em Saarbrücken. Isso resultou em uma taxa de desemprego de 5,5% em agosto, um aumento em relação aos 5,4% do mês anterior e aos 5,1% de agosto do ano anterior. Os dados considerados são até 14 de agosto.

De acordo com Heidrun Schulz, diretora do diretório regional de Rhineland-Pfalz-Saarland, o número de empregos relatados às agências de emprego e centros de emprego em instalações compartilhadas diminuiu significativamente em cerca de 12% nos últimos quatro semanas em comparação com julho. A agência também relatou uma queda de 26,4% em comparação com o ano anterior.

7.400 Oportunidades de Formação Profissional Ainda Não Preenchidas

Aproximadamente 9.000 indivíduos se registraram como desempregados em agosto, uma redução de 9% em relação a quatro semanas atrás. No entanto, o número de indivíduos reempregados após o desemprego também apresentou uma queda significativa, cerca de 6.100, o que representa aproximadamente um sexto a menos que em julho.

No total, foram registrados 36.500 vagas de emprego, uma queda de 400 em relação ao mês anterior e mais de 12% a menos que um ano atrás. De acordo com a agência, o trabalho temporário tinha o maior número de vagas, com 6.830, seguido por 4.850 no varejo e 4.280 em cuidados de saúde e assistência social.

Ao analisar o mercado de formação profissional, atualmente há 4.000 jovens em busca de estágios, com 7.400 posições de treinamento ainda não preenchidas. Isso significa que para cada 100 posições de aprendizado não preenchidas, há 54 jovens ainda sem estágio. "Até agora, os jovens ainda têm excelentes chances no mercado de treinamento", enfatizou Schulz do diretório regional. "De modo algum é tarde demais."

DGB Pede Apoio do Estado às Empresas

"O mercado de trabalho está sob pressão", comentou Susanne Wingertszahn, presidente da associação estadual do DGB, sobre o desenvolvimento. A situação desafiadora em certos setores industriais agora começou a afetar o mercado de trabalho. Isso afeta especialmente os setores de metalurgia, vidro, plásticos e químicos, onde há uma queda notável no número de empregos. De acordo com o sindicato, os altos preços da energia são a principal causa disso, e as empresas intensivas em energia deveriam ser especificamente apoiadas pelo estado, tanto politicamente quanto financeiramente.

"O governo do estado continua a apoiar os empregados e aqueles na periferia do mercado de trabalho na transição, uma vez que as mudanças no ambiente profissional muitas vezes vêm com medos e incertezas", garantiu o Ministro-Presidente Alexander Schweitzer (SPD). "Levamos isso muito a sério." O governo do estado se referiu a vários programas de financiamento e projetos, bem como ao trabalho da agência de transformação com ofertas de treinamento.

Datas de Publicação para Figuras do Mercado de Trabalho

