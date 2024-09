- Aumento de mortes na Renânia do Norte-Vestfália devido a acções de extrema direita.

Novo Estudo Sugere Maior Número de Mortes por Ações de Extremistas de Direita em Renânia do Norte-Vestfália do que se Pensava Anteriormente.

Investigadores reexaminaram 30 casos antigos de supostos incidentes violentos, e seus achados, apresentados pelo Ministro do Interior de Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul (CDU), na terça-feira, sugerem que sete desses incidentes deveriam agora ser categorizados como atos violentos de extrema direita. O número inicial de mortes relatadas por extremismo de direita na região era menor. O objetivo desta revisão foi estabelecer o número total de mortes oficiais devido ao extremismo de direita entre 1984 e 2020. O Ministério do Interior de Reul fornecerá detalhes adicionais sobre os números específicos durante uma conferência de imprensa à tarde.

Enquanto a figura oficial para pessoas mortas por extremistas de direita na Alemanha desde a reunificação é de 113, fontes como "Tagesspiegel" e "Zeit Online" sugerem que o número está mais próximo de 190.

Triplo Homicídio em Overath

Anteriormente, a Polícia Criminal do Estado havia reclassificado um caso de alto perfil de 2003 como um assassinato motivado por extrema direita. O neonazi Thomas A. havia matado um advogado, sua esposa e filha em Overath perto de Colônia em outubro de 2003. O advogado havia deixado o neonazi sem recursos ao tomar sua fazenda, onde ele realizava reuniões de extremistas de direita. Thomas A. foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Regional de Colônia em 2004 e reconheceu o papel de suas crenças nazistas no crime. Pesquisadores também deram outra olhada no triplo homicídio cometido pelo neonazi Michael B. em Dortmund e Waltrop em 2000. Eles acabaram decidindo que esse crime não deveria ser classificado como motivado por extremismo de direita.

O triplo homicídio em Overath, cometido pelo neonazi Thomas A. em 2003, foi inicialmente reclassificado como um assassinato motivado por extrema direita. Overath, sendo uma cidade próxima a Colônia, foi o local desse crime hediondo.

