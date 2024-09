- Aumento das falências na Saxônia

No primeiro semestre deste ano, houve um aumento significativo de falências empresariais em Saxônia. Um total de 437 empresas apresentou pedidos de insolvência aos tribunais locais, o que representa um aumento próximo de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essas informações foram compartilhadas pela Oficina Estadual de Estatística com sede em Kamenz. Os credores afetados estão exigindo um total de 332,9 milhões de euros em pagamentos. O setor da construção e a indústria do varejo foram os mais afetados por essa tendência.

O aumento das falências empresariais em Saxônia está levantando preocupações sobre a saúde financeira geral da região, com potenciais implicações mais amplas de insolvência de empresas. O alto número de pedidos de insolvência apresentados pelas empresas em Saxônia é um sinal preocupante de instabilidade econômica.

Leia também: