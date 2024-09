- Aumento da procura de serviços de emergência: necessidade urgente de assistência

Aumento da carga de trabalho em um ambiente de trabalho tenso - médicos de emergência em Hessen enfrentam vários obstáculos. De acordo com a Dra. Susanne Tilp, médica de emergência no Hospital Universitário de Gießen, ela explicou à Agência de Notícias Alemã que os centros de controle de emergência e os profissionais de saúde estão assumindo um papel cada vez maior no cuidado de pacientes ambulatoriais. Além disso, há casos de pacientes agindo de forma confrontacional ou até violenta em relação aos profissionais de serviços de resgate e à equipe hospitalar.

Recentemente, a Dra. Tilp organizou o simpósio de serviços de resgate "O Paciente Vermelho", com o objetivo de fornecer um diagnóstico e tratamento médico rápidos aos pacientes com doença ou lesão aguda ao chegada dos paramédicos ou médicos de emergência. O debate especializado concentrou-se na otimização da comunicação profissional para fornecer aos pacientes o melhor cuidado possível imediatamente e direcioná-los aos departamentos apropriados ao chegar ao hospital.

Expectativas altas dos serviços de resgate

No entanto, de acordo com Tilp, atualmente, algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer sua situação de saúde e podem ter expectativas excessivas em relação aos serviços de resgate, esperando que eles forneçam assistência abrangente o mais rápido possível. Mesmo com a possibilidade de resposta atrasada devido à prioridade dada às emergências verdadeiras, eles esperam assistência imediata.

Problemas semelhantes são relatados por Mike Mann, chefe dos serviços de resgate da Cruz Vermelha Alemã em Hessen, que supervisionou 60% dos serviços de resgate no estado no ano passado. Em 2022, os ajudantes da DRK realizaram 637.509 despliegues de emergência e transportes de pacientes e cobriram mais de 21 milhões de quilômetros. Esses números provavelmente aumentaram ainda mais neste ano.

O aumento das chamadas de veículos de emergência para doenças leves contribui para os paramédicos encontrarem pacientes agressivos, impacientes ou sobrecarregados com frequência. Fatores sociais, como a falta de médicos rurais e o envelhecimento da população, agravam esse problema, com indivíduos isolados frequentemente enfrentando seus limites quando doentes.

Uma nova "central de ajuda" poderia apoiar os resgatadores?

Por algum tempo, especialistas como Mann vêm considerando a possibilidade de aprimorar o cuidado do paciente ao mesmo tempo em que alivia a carga sobre os serviços de resgate. Uma possibilidade é o envio de pessoal especializado móvel para visitar pacientes rurais. Algumas práticas de medicina geral do distrito de Main-Kinzig já empregam essa solução.

Outras opções incluem o serviço de chamada de emergência, médicos de telemedicina e a evitação de deployments de médicos de emergência no local. A organização do número de emergência 112 como uma central de ajuda multi-ajudante ou "central de ajuda" que permita a intervenção de outros ajudantes urgentes, como psicólogos ou assistentes sociais, também poderia ser uma opção.

Informações claras em uma emergência são essenciais

A boa comunicação é fundamental em emergências, de acordo com a Dra. Tilp, uma médica de plantão que viaja para incidentes na região de Gießen e áreas vizinhas. Em caso de suspeita de emergência médica, forneça uma descrição clara, calma e factual da situação pelo telefone. Uma chamada de emergência precisa não é apenas parte da primeiros socorros, mas uma parte crucial, como destacada mundialmente no "Dia Internacional de Primeiros Socorros" em 14 de setembro.

As informações podem ter um impacto significativo no deployment, já que, na medicina de emergência, o diagnóstico e o tratamento de condições rapidamente é crucial para a iniciação de medidas de tratamento precoce, seja um paciente idoso com derrame ou um bebê com parada respiratória.

Problemas com pacientes violentos

Os profissionais dos serviços de emergência e os médicos de plantão muitas vezes enfrentam desafios ao lidar com pacientes ou familiares confrontacionais ou agressivos, com pouco espaço para erros devido ao alto número de deployments e à pressão do tempo. Infelizmente, incidentes de hostilidade em relação aos trabalhadores de emergência se tornaram quase rotineiros, como explicado pela médica de plantão. Em alguns casos, os paramédicos precisaram de escolta policial para garantir sua segurança ao atender alguns pacientes.

Ela também lembra um caso de um paciente no pronto-socorro do hospital universitário de Gießen que teve um colapso e atacou uma enfermeira, causando ferimentos graves. Durante o simpósio subsequente, ela pretende abordar esse problema e propor soluções potenciais.

Diante do aumento das confrontações e das expectativas dos pacientes, a Dra. Tilp propõe a implementação de um número de emergência 112 como uma central de ajuda multi-ajudante ou "central de ajuda", permitindo que outros ajudantes urgentes, como psicólogos ou assistentes sociais, intervenham, potencialmente aliviando a pressão sobre os médicos de emergência em situações de emergência. O aumento das chamadas não emergenciais e as altas expectativas dos pacientes podem levar os profissionais dos serviços de emergência a enfrentar comportamento agressivo ou violento, o que pode prejudicar sua capacidade de fornecer cuidados adequados de forma eficiente.

Leia também: