- Aumento da matança de javalis durante o período de caça de 2023-2024

Para a temporada de caça de 2023/24, houve um aumento significativo no número de javalis abatidos na Saxônia-Anhalt. Segundo o Escritório Administrativo do Estado em Halle, foram abatidos 29.650 javalis, um aumento de 3.123 em relação ao ano anterior. As previsões sugerem que essa tendência vai continuar. É crucial monitorar de perto esse desenvolvimento devido à disseminação contínua da Febre Africana Suína. A Saxônia-Anhalt oferece incentivos na forma de uma premiação pelo abate para controlar a população de javalis.

No total, 81.582 animais foram caçados durante o ano de caça, um aumento de aproximadamente 1.800 em relação ao ano anterior, segundo o Escritório Administrativo do Estado. No entanto, esse número ainda fica abaixo da média de longo prazo de 2003 a 2020.

Muitos fatores contribuem para essa queda. A presença de linces e lobos, especialmente em áreas como o Harz, levou a uma diminuição da população de veados.

Os veados, com 216 animais abatidos, atingiram novamente o menor número registrado. Esse número representa uma queda de 51 em relação ao ano anterior. Os veados são atualmente a espécie de caça com a menor população e estão em perigo crítico.

Os veados-vermelhos foram os animais mais frequentemente caçados no estado durante o ano de caça anterior. Foram abatidos um total de 43.135 animais, uma queda de 1.329 em relação ao ano anterior. O número de veados-vermelhos continuou a cair para 4.390. O número de veados abatidos aumentou em 118 para 4.191.

Apesar do aumento no abate de javalis, outras espécies de caça, como veados e veados-vermelhos, estão em declínio. A população de veados, em particular, está em perigo crítico, com apenas 216 abatidos na temporada de caça recente, uma queda significativa em relação ao ano anterior.

Leia também: