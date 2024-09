- Aumento da incidência de incidentes envolvendo materiais perigosos em ambientes aquáticos

Há um aumento no número de incidentes relacionados a substâncias perigosas que põem em risco os corpos d'água na Baviera em 2023. Isso é baseado em estatísticas fornecidas pela Oficina de Estatística do Estado da Baviera, localizada em Fürth. De acordo com essas estatísticas, um total de 365 desses incidentes foram relatados no ano passado, o que é 51 a mais do que no ano anterior. Em 76 casos, áreas aquáticas protegidas foram afetadas. A quantidade liberada de substâncias potencialmente perigosas, incluindo óleos minerais, totalizou aproximadamente 1.300 metros cúbicos em 2023.

A maioria desses incidentes, segundo as autoridades, ocorre durante o transporte de substâncias aquáticas perigosas. Infelizmente, houve 12 casos de morte de peixes e 11 instâncias em que a água potável ou o lençol freático foi afetado. No geral, houve um aumento contínuo no número de incidentes envolvendo substâncias aquáticas perigosas. No início da última década, os incidentes eram tipicamente menos de 300 por ano.

