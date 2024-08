- Aumento da incidência de células azuis do sangue notificado na Turíngia

Doença da Língua Azul continua a se espalhar na Turíngia. Os primeiros casos desta doença foram identificados em duas fazendas de ovelhas localizadas na região de Gotha, que faz fronteira com o distrito de Wartburg, de acordo com o anúncio das autoridades do distrito de Gotha.

Antes disso, a doença havia sido detectada em 7 ovelhas e 4 vacas na Turíngia desde meados de agosto. Os distritos afetados foram o de Eichsfeld com 6 casos, o de Wartburg (4) e o de Nordhausen (1).

A doença da língua azul, especificamente o sorotipo 3, tem se espalhado da Europa noroeste, incluindo os Países Baixos e a Bélgica, em direção à Turíngia desde outubro de 2023. Não representa uma ameaça aos seres humanos, mas pode causar febre e perda de apetite em animais como ovelhas e vacas.

Até 23 de agosto, mais de 4.800 fazendas infectadas foram relatadas em todo o país, com 2.465 em Renânia do Norte-Vestfália, de acordo com o Instituto Federal de Pesquisas sobre Doenças de Animais.

Apesar da presença da doença da língua azul em vários distritos da Turíngia, apenas alguns casos haviam sido registrados em outras regiões. Após a detecção da doença em fazendas de ovelhas em Gotha, as autoridades estão monitorando de perto outras regiões para prevenir qualquer possível disseminação.

