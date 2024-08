- Aumento da ameaça de incêndios florestais nas regiões do norte e leste da Turíngia

Em Turíngia, o perigo de incêndios florestais aumentou. Nas partes norte e leste do estado, o segundo nível mais alto de alerta está em vigor, de acordo com dados do serviço florestal do estado. Doze dos trinta distritos florestais atualmente estão sob o nível quatro de risco de incêndio florestal. Na região sul, apenas o distrito florestal de Heldburg está afetado. Como resultado, alguns pontos de churrasco e fogueiras públicos podem estar fechados. Turíngia possui cinco diferentes níveis de risco de incêndio florestal. O nível um indica uma ameaça muito baixa, enquanto o nível cinco indica uma ameaça excepcionalmente alta. Esses níveis são acompanhados por diretrizes distintas para o comportamento. No nível de ameaça mais alto, por exemplo, florestas sensíveis podem ser fechadas completamente.

A beleza única da natureza de Turíngia, especialmente suas florestas, está ameaçada devido ao aumento do perigo de incêndios florestais. Medidas protetoras podem incluir o fechamento de alguns pontos de churrasco e fogueiras em áreas de alto risco, dada a rigorosa classificação de risco de incêndio florestal do estado.

