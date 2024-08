- Aumentar as cercas para combater a propagação da peste suína africana

Como parte dos esforços para conter a Febre Aftosa Africana, estão sendo instalados mais de quinze quilômetros de cercas elétricas em Rheinhessen. Em breve, haverá a instalação de dezoito quilômetros, principalmente ao longo do Reno entre Oppenheim e Guntersblum, de acordo com um comunicado do escritório do distrito de Mainz-Bingen em Ingelheim. A cerca também será estendida até a rodovia federal B9 na fronteira do distrito com Alzey-Worms.

O objetivo principal é impedir que javalis selvagens se movam entre Hesse e Renânia-Palatinado, e vice-versa. Além disso, a cerca visa manter os animais da área central do distrito de Mainz-Bingen separados daqueles na área central de Alzey-Worms. Esta medida divisora visa manter o vírus contido em regiões específicas e minimizar reinfecções frequentes, como explicou Markus Wacker, chefe do escritório veterinário de Mainz-Bingen.

O financiamento para a cerca elétrica vem do Ministério do Meio Ambiente da Renânia-Palatinado, semelhante ao financiamento para as seções já instaladas. A construção da cerca começou no final de julho em Oppenheim, com um objetivo inicial de quarenta quilômetros. A Febre Aftosa Africana apareceu pela primeira vez no distrito do sul de Hesse de Groß-Gerau no meio de junho. Apesar de ser letal tanto para porcos domésticos quanto selvagens, a doença não representa nenhum risco à saúde humana.

