Instalações recreativas aquáticas, frequentemente chamadas de piscinas. - Aumentar a possibilidade de banhos ao ar livre em Berlim

O calor do verão levou seis pontos de banho em Berlim a prolongar o seu período de funcionamento. Os fãs de nadar podem agora desfrutar do Banho Columbia, localizado em Neukölln, bem como das termas em Wilmersdorf e no Insulaner em Steglitz, até 15 de setembro, de acordo com o anúncio da Operação de Banhos de Berlim. A Praia de Wannsee também continuou a operar.

O Banho de Verão de Mariendorf vai continuar até 22 de setembro e o Banho Olímpico vai oferecer natação ao ar livre por mais uma semana. Assim como em 2020, o Banho dos Príncipes em Kreuzberg vai continuar a funcionar, com a temporada a terminar por volta do final de outubro.

Diante de vários episódios de tumulto em algumas termas de Berlim no verão passado, a Operação de Banhos de Berlim, em colaboração com a cidade, implementou estratégias que foram consideradas bem-sucedidas. Um porta-voz comentou que a situação é satisfatória e indicou a possibilidade de divulgação de estatísticas de visitantes no final da temporada.

Outros pontos de banho em Berlim, como o Banho de Verão de Mariendorf e o Banho dos Príncipes, também estão estendendo seus períodos de funcionamento além de seus fechamentos habituais. O Banho Olímpico do Estádio Olímpico de Berlim é uma exceção entre eles, oferecendo natação ao ar livre até 1º de outubro, o que o torna um dos outros pontos de banho a operar por um período estendido.

