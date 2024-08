- Aumentam os casos de violência juvenil nas escolas

Após um tiroteio mortal em uma escola em Offenburg, um adolescente de 16 anos foi considerado culpado por um tribunal por não denunciar crimes planejados. Este indivíduo foi obrigado a participar de chamadas "discussões educacionais" com o tribunal juvenil local, além de continuar com o tratamento em psiquiatria infantil e adolescent. Esta decisão foi tomada em uma sessão fechada pelo tribunal juvenil em Offenburg, como confirmado por uma porta-voz do tribunal após solicitação. O tribunal isentou o adolescente dos custos dos procedimentos.

Devido às regulamentações de proteção à juventude, o judiciário não divulgou mais informações sobre as acusações. Foi mencionado apenas que o menor confessou a acusação principal de não denúncia. Permanece incerto, entre outras coisas, a ligação do réu com o agressor anteriormente condenado. Depois do incidente violento em novembro, conversas nas plataformas de mídia social sugeriram que o atirador havia anunciado anteriormente suas intenções.

Em julho, o tribunal regional local condenou outro adolescente de 16 anos a oito anos e nove meses de detenção juvenil por homicídio e tentativas de incêndio. Jornalistas e representantes da mídia não foram permitidos a assistir. O veredicto ainda não é definitivo, já que a defesa apresentou recurso.

A morte de um estudante na escola especial Waldbach causou luto e choque além de Baden-Württemberg em julho. O tribunal juvenil considerou provado que o réu entrou na escola com uma pistola, munição e um dispositivo incendiário caseiro. Segundo alegações, este indivíduo feriu gravemente um colega de 15 anos, que depois morreu no hospital.

A Promotoria Pública de Offenburg também acusou os pais do atirador. Eles são acusados de homicídio por negligência e violações da legislação de armas. A arma supostamente usada pelo filho deles estava ilegalmente em sua posse e não estava armazenada de forma segura, facilitando o acesso ao agora 16 anos - esta é a acusação da promotoria. O cronograma do julgamento permanece incerto.

Diante do incidente trágico na escola Waldbach, as discussões sobre prevenir e lidar com a violência se tornaram mais urgentes. O tribunal destacou a importância de denunciar qualquer plano suspeito de dano, já que a falta de denúncia do adolescente de 16 anos levou a consequências graves.

Leia também: