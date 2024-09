- Ativar as precauções contra o perigo iminente de ataques extremistas islâmicos

O Ministro do Interior, Michael Ebling do SPD, destacou o perigo crescente apresentado por grupos de extrema direita e terroristas com ligações islâmicas. Esses elementos representam a maior ameaça à segurança interna e à manutenção da lei, de acordo com Ebling, durante uma reunião do Comitê do Interior na Landtag de Mainz.

As autoridades no Reno-Palatinado estão avaliando rotineiramente indivíduos dentro do estado em potenciais ameaças à população. Isso inclui os doze indivíduos classificados como de alto risco dentro do estado. A investigação estende-se às plataformas da internet e às redes sociais em busca de sinais de radicalização, explicou Ebling.

Com esforços intensos para prevenir e intervir, ataques terroristas infelizmente são impossíveis de serem evitados com 100% de certeza. Isso foi demonstrado pelo alegado ataque com faca de inspiração islâmica em Solingen, que foi realizado usando uma ferramenta básica como uma faca. Ebling descreveu o ato como abominável.

Em uma cidade da Renânia do Norte-Vestfália, três pessoas foram mortas e oito mais, incluindo quatro gravemente, ficaram feridas em um festival. Um suspeito sírio islâmico, que entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022, é considerado o responsável. Apesar de estar marcado para deportação para a Bulgária de acordo com as regulamentações europeias de asilo, o homem não foi localizado naquele dia fatídico em junho de 2023.

Plano de Segurança do Governo Federal

O Ministro do Interior do Reno-Palatinado apoia as iniciativas apresentadas pelo governo federal após o ataque com faca. Este "pacote de segurança" consiste em medidas em três áreas-chave: um maior esforço para a deportação de requerentes de asilo rejeitados para seus países de origem, medidas mais assertivas contra o terrorismo islâmico e o endurecimento das regulamentações de armas de fogo.

Como parte dessas medidas, os requerentes de asilo que são responsáveis por outro país europeu, mas se recusam a voltar, terão seus benefícios estatais na Alemanha retirados se esse país estiver disposto a aceitá-los (casos de Dublin). Também estão previstos um banimento de canivetes automáticos e uma expulsão simplificada para migrantes de acordo com seus registros criminais.

No entanto, Ebling lembrou que indivíduos também viajam para o Reno-Palatinado para fugir do terrorismo. Em resposta à demanda da fração AfD por restrições significativas à imigração, ele não assume que os imigrantes tenham intenções maliciosas. No entanto, indivíduos com intenções criminosas ou aqueles que se radicalizam não devem ser protegidos e não têm o direito de permanecer no Reno-Palatinado.

A Polícia no Reno-Palatinado está trabalhando em colaboração com Ebling e sua equipe para identificar e monitorar indivíduos classificados como de alto risco dentro do estado. O deployment de forças policiais pode aumentar em resposta ao plano de segurança do governo federal, com foco em políticas de imigração mais rigorosas e medidas de contra-terrorismo islâmico aprimoradas.

