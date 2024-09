- Até agora, não foram encontradas cobras na água.

Ao longo das últimas 24 horas, a cidade tranquila de Schlitz, no distrito de Vogelsberg, foi abalada por um incidente incomum. Um morador relatou ter avistado uma cobra nadando no Pfordter See, o que levou a uma resposta rápida da cidade e do corpo de bombeiros. No entanto, apesar dos seus melhores esforços, não conseguiram localizar o animal durante a busca inicial.

O prefeito Heiko Siemon (CDU) de Schlitz comentou: "Estamos vigilantes, mas não estamos deixando o pânico tomar conta." A proibição de banho que já estava em vigor continua em vigor, acrescentou ele.

Tudo começou na tarde de segunda-feira, quando um cidadão preocupado relatou a presença de uma cobra na água. A cidade e o corpo de bombeiros entraram em ação com uma operação de busca à noite, com a ajuda de um especialista em répteis. Apesar de uma busca meticulosa na margem e na água, não foi encontrada nenhuma cobra.

No dia seguinte, foi feita uma segunda tentativa, desta vez com a ajuda do clube de pesca local. Mais uma vez, a cobra permaneceu ilusiva. O prefeito Siemon reconheceu a resposta pró-ativa, enfatizando que, embora a avistamento não tenha sido oficialmente confirmada e possa ter sido outro animal, a situação merece observação cuidadosa. Ele instruiu os pescadores do clube a manterem um olho atento para a cobra todas as manhãs e tardes.

Desde 1º de setembro, uma proibição rigorosa de banho foi imposta no Pfordter See devido ao fim da temporada de banho e aos potenciais perigos na área aquática. A avistamento de uma cobra reforça ainda mais a importância de seguir essa regra, concluiu o prefeito Siemon.

Diante da busca em andamento, o prefeito Siemon enfatizou fortemente aos moradores que cumpram a proibição de banho pela sua segurança, citando a situação de emergência recente. Apesar da falta de provas concretas, a avistamento de uma cobra no lago permanece uma emergência não resolvida.

