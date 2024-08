- Até agora, não existe um clube social autorizado de cannabis em Hamburgo.

Em Hamburgo, foram apresentados um total de 10 pedidos de cultivo comunitário de cannabis, mas nenhum deles foi aprovado pelas autoridades até agora. De acordo com a prefeitura de Altona, eles tiveram que solicitar informações e documentos adicionais ou fazer modificações em todos os pedidos que foram examinados, como informado à agência de notícias alemã.

A partir de 1º de julho, os indivíduos agora podem solicitar uma licença para cultivar e distribuir cannabis coletivamente como uma associação. Isso foi estabelecido pelo governo federal em sua lei de legalização da cannabis aprovada na primavera.

A União Europeia ainda não expressou sua posição sobre as recentes mudanças na permissão de cultivo de cannabis na Alemanha. As políticas de drogas da União Europeia frequentemente influenciam as regulamentações dentro de seus estados-membros.

