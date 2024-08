- Até agora, foram apresentadas dez propostas para estabelecer operações de cultivo de cannabis.

Em Brandenburg, apenas algumas poucas aplicações para a permissão de estabelecer uma cooperativa para o cultivo de maconha foram submetidas até agora. Até agora, "dez aplicações para permissões para estabelecer cultivos comunitários de maconha" foram recebidas pelo escritório estadual responsável pela proteção do consumidor, como confirmado por um representante do Ministério da Proteção do Consumidor da Brandenburg em resposta a uma consulta. Essas aplicações poderiam ser apresentadas a partir de 1º de julho.

Atualmente, nenhuma aplicação foi aprovada ou negada, declarou o representante. No entanto, o órgão regulador está obrigado a tomar uma decisão sobre uma aplicação dentro de três meses após o recebimento de todas as informações e provas necessárias. Portanto, as primeiras decisões estão previstas para outubro no mínimo. Devido à demanda prevalecente por consultas, esses serviços também estão sendo oferecidos pelo escritório estadual responsável pela proteção do consumidor, destacou o representante do ministério.

Em grande parte, muito ainda está na fase de exploração. No Ministério da Saúde, está sendo formulado um regime de penalidades para as regulamentações de maconha. "O processo de formação ainda não está completo", explicou o representante do ministério. No entanto, eles estão examinando quais catálogos de penalidades já foram emitidos por outros estados federais e quais insights podem ser obtidos deles.

Desde 1º de abril deste ano, a posse de quantidades específicas de maconha, o cultivo privado e o consumo público da droga por indivíduos com 18 anos ou mais foram legalizados em todo o país, desde que sejam atendidas determinadas condições. Não é permitido carregar mais de 25 gramas em público ou armazenar mais de 50 gramas em casa. Três plantas são autorizadas na área de vida. A não conformidade pode resultar em multas pesadas.

