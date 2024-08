- Ataques persistentes contra funcionários da lei

Funcionários de prisão devem estar vigilantes e preparados para potenciais agressões por detentos, de acordo com o ministro da Justiça do Reno-Palatinado, Herbert Mertin (FDP). Segundo ele, "sempre se deve estar preparado para que isso possa ocorrer a qualquer momento". Essa opinião foi expressa durante uma visita a uma sessão de treinamento de desescalada e mobilização na Escola de Formação da Justiça em Wittlich.

O foco está nas técnicas de desescalada, onde os funcionários aprendem a acalmar os detentos através do diálogo e a prevenir situações perigosas. No entanto, se o diálogo falhar, os funcionários devem estar "altamente treinados para se defender efetivamente contra ataques", como afirmou o ministro.

Isso pode incluir o uso de escudos protetores, bastões multiuso, spray de pimenta ou técnicas de contenção. John Klein, treinador de desescalada, enfatizou a importância de prevenir que a situação piore. Ele afirmou que "a comunicação é a arma mais poderosa". Conflitos físicos e verbais com detentos são comuns para todos os guardas de prisão.

"Cada caso é um caso demais"

Até agora neste ano, houve 13 incidentes de agressão física resultando em ferimentos contra funcionários do serviço prisional do Reno-Palatinado, de acordo com o Ministério da Justiça. Em resposta a uma consulta da dpa. Em 2022, foram 19 casos, enquanto em 2021 foram 14. Não foi detectada uma tendência clara de aumento.

Se analisarmos caso a caso, "felizmente, não há muitos casos", disse Jörg Patzak, diretor da prisão de Wittlich. No entanto, cada caso é lamentável e sempre se deve estar preparado. O treinamento de desescalada e mobilização desempenha um papel crucial nesse aspecto. Patzak, chefe da maior prisão do estado, afirmou que eles conseguem desarmar muitos casos difíceis através do diálogo.

Detentos estão se tornando cada vez mais desrespeitosos

As agressões aos funcionários da prisão ocorrem "com uma certa frequência e variável gravidade", de acordo com a Associação de Funcionários da Prisão do Reno-Palatinado. Observou-se que os detentos estão se tornando "mais insolentes, desrespeitosos e psicologicamente perturbados".

Nesta sexta-feira, um julgamento por tentativa de homicídio começará no Tribunal Regional de Frankenthal contra um detento que supostamente esfaqueou um guarda prisional no pescoço com um pedaço afiado de perna de mesa de dez centímetros durante uma tentativa de fuga em 2023 na prisão de Frankenthal.

"Parece que" mais incidentes semelhantes ocorreram

Na opinião do presidente da associação, Stefan Wagner, os incidentes gerais - incluindo insultos, ameaças e tentativa de lesão corporal - "parecem ter aumentado" nos últimos anos. Portanto, a preparação para situações críticas é "extremamente importante".

A prisão de Wittlich foi "bem-equipada" nos últimos anos, de acordo com Patzak. Isso inclui roupas protetoras adequadas para uso interno, semelhantes às da polícia

Leia também: