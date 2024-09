- Ataque à aplicação da lei com pedras e fogos de artifício

Desconhecidos atacaram e feriram oficiais de lei na Rua Rigaer, localizada em Berlim-Friedrichshain, utilizando fogos de artifício e pedras. Inicialmente, a polícia ajudou o corpo de bombeiros, já que lixo havia sido incendiado, de acordo com seu relatório. Foi então que foram atacados com fogos de artifício por três indivíduos não identificados. Os suspeitos em fuga entraram em um edifício residencial, lançando mais fogos de artifício e pedras do seu telhado em direção à polícia.

Um oficial foi atingido no ombro por um dispositivo pirotécnico, resultando em uma concussão. Outro oficial ficou ferido na cabeça, depois de ser atingido por uma pedra jogada que atingiu seu capacete. Esses oficiais, notavelmente, continuaram em seu dever.

Uma oficial feminina foi levada ao hospital devido à inalação de fumaça, uma condição que ela sofreu enquanto lutava contra o incêndio. Os perpetradores desapareceram, e os serviços de segurança estão atualmente investigando o caso. A Rua Rigaer viu vários casos de extremismo de esquerda nos últimos anos.

A polícia lançou uma investigação para identificar e prender os indivíduos que os atacaram com fogos de artifício e pedras. Apesar de terem sido atacados, os oficiais de polícia permaneceram comprometidos em manter a ordem na Rua Rigaer.

