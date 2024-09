Ataque não provocado, agressão ou ação hostil contra alguém ou algo. - Assalto a Bordo em Prenzlauer Berg

Desconhecidos estão sendo investigados por supostamente assaltar dois homens em Berlim-Prenzlauer Berg em uma noite de sexta-feira. Eles supostamente usaram uma arma para intimidar as vítimas e roubar seu dinheiro. De acordo com testemunhas, um dos assaltantes exibiu um bastão retrátil e fez gestos ameaçadores para um grupo de pessoas por volta da meia-noite na Kollwitzplatz, como informado pelas autoridades no sábado.

Afirma-se que outro assaltante apontou uma arma para a cabeça de um homem de 20 anos e exigiu dinheiro. A vítima disse ter ouvido um estrondo alto e desmaiou. Em seguida, um homem de 21 anos entregou sua carteira aos assaltantes. Eles fugiram com dinheiro e correram em direção à Knaackstraße. A polícia não conseguiu localizar os suspeitos apesar do alerta. O homem de 20 anos que foi intimidado pela arma foi levado ao hospital com um ferimento na cabeça que estava sangrando. De acordo com os registros médicos, o ferimento foi causado por um golpe da arma.

O incidente ocorreu na animada área de Berlim-Prenzlauer Berg, especificamente perto da Knaackstraße. Testemunhas relataram ter visto os assaltantes deixarem o local e desaparecerem na vida noturna de Prenzlauer Berg.

