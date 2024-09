- As vitórias eleitorais levam a reivindicações assertivas do governo federal dos líderes da AfD

Os líderes da AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, defendem sua participação no governo após as eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia. "É claro que temos direito a participar do governo", afirmou Weidel durante o "Morning Magazine" da ZDF. Os eleitores de ambos os estados claramente escolheram uma coalizão centro-direita e receberam a participação da AfD.

Na Turíngia, a AfD, considerada firmemente de extrema direita pelo Escritório de Proteção à Constituição do estado, obteve 32,8% nos resultados iniciais. Na Saxônia, onde a AfD compartilha da mesma classificação, o partido ficou em segundo lugar com 30,6%, logo atrás da CDU. No entanto, uma vaga no governo parece improvável, já que nenhum dos outros partidos em ambos os estados está disposto a formar uma coalizão com a AfD.

Weidel não tem certeza se a barreira pode ser mantida, afirmando: "Vamos ver como a CDU se comporta a longo prazo". O líder da AfD, Chrupalla, instou a CDU da Saxônia, liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, a colaborar. "Com quem ele quer cumprir suas promessas eleitorais? Isso parece mais viável conosco, eu acredito, do que com o SPD ou os Verdes", comentou Chrupalla na Deutschlandfunk.

