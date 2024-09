- As vitórias democráticas devem provocar reflexão entre os membros do Partido Verde

Os resultados das eleições estaduais em Saxônia e Turíngia deixaram "todos os indivíduos democráticos, independentemente do seu género", segundo os chefes de estado dos Verdes em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, pensativos. De acordo com a presidente Katharina Horn, "os resultados desta noite são um chamado à democracia para este país."

Pela primeira vez na história da República Federal, o partido de extrema-direita, anti-democrático, liderado por Höcke e a AFD, emergiu como a força mais poderosa no parlamento estadual, como Horn destacou. E, na Saxônia, defensores da democracia e apoiadores de Putin também conseguiram ganhos significativos. As preocupações de Horn estão principalmente direcionadas ao desempenho dos Verdes na Turíngia.

"As pessoas que lutaram incansavelmente até ao fim, e não apenas é desanimador para eles, mas também para a Turíngia, que parece que seus esforços foram em vão - que o parlamento estadual provavelmente não terá representação para a proteção do clima e do meio ambiente, democracia e economia orientada para o futuro", Horn lamentou. No entanto, as políticas verdes devem continuar a ter presença no cenário político futuro da Turíngia.

Os Verdes ultrapassaram a barreira de cinco por cento na Saxônia

O porta-voz-chefe Ole Krüger comentou o desempenho do seu partido na Saxônia, afirmando: "Consideramos ultrapassar a barreira de cinco por cento na Saxônia como um mandato para continuar a nossa abordagem pragmática e diálogo construtivo com os cidadãos, bem como para desenvolver soluções práticas para os problemas prementes da nossa época."

Krüger agora pede diálogo aberto entre democratas para estabelecer um governo estável. Também está claro para os Verdes que eles pretendem formar um governo a partir dos partidos democráticos do centro.

