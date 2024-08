- As taxas de desemprego em Bremen apresentaram uma modesta subida.

Os números de desemprego em Bremen aumentaram em 87 pessoas, alcançando 42.098 indivíduos desempregados em agosto, em comparação com julho. Apesar desse aumento, a taxa de desemprego conseguiu manter-se estável em 11,3%, semelhante ao mês anterior, de acordo com a filial local da Agência Federal do Emprego. Um ano antes, a taxa de desemprego era ligeiramente menor, de 11,0%. "A prolongada recessão econômica está começando a impactar o mercado de trabalho também", afirmou Johannes Pfeiffer, diretor da agência local de emprego. Os dados utilizados para a análise estatística foram até 14 de agosto.

A taxa de desemprego de 11,3% em agosto foi mantida apesar do aumento no número de desempregados, com 42.098 indivíduos desempregados em Bremen. A taxa de desemprego estável, apesar do aumento no número de desempregados, destaca a resiliência do mercado de trabalho, embora enfrente desafios devido à prolongada recessão econômica.

Leia também: