- As renovações em curso no Castelo de Hohenzollern continuam

Um ano após a tempestade brutal atingir o Castelo de Hohenzollern em Bisingen, os reparos ainda estão em andamento. As massivas chuvas e ventos levaram a danos extensos por água, especificamente infiltrando o castelo histórico no distrito de Zollernalb, que fica a cerca de 65 quilômetros ao sul de Stuttgart. Anja Hoppe, responsável pelas operações do castelo, esclareceu a situação.

Os assoalhos históricos incharam e mofo cresceu em vigas antigas. Manchas de água agora são visíveis em algumas paredes, e em certas áreas, partes das paredes de gesso desmoronaram. Hoppe estimou o custo total dos danos, incluindo o castelo e seus arredores, em aproximadamente 300,000 euros.

Aproximadamente 35 dos 326 quartos do castelo grandioso foram impactados. Cinco desses quartos estão abertos aos visitantes, com sinais detalhando os danos causados pela tempestade. Algumas tábuas de parquete estão faltando aqui e ali e precisarão ser substituídas em breve. Os trabalhos de restauração devem continuar até o final do ano.

Hoppe lembrou uma forte tempestade que atingiu o distrito de Zollernalb durante a noite de 24-25 de agosto de 2023. A tempestade não só causou danos dentro do castelo, como também derrubou numerous árvores na floresta abaixo das muralhas históricas. O castelo ficou fechado para visitantes por dois dias consecutivos.

O majestoso Castelo de Hohenzollern fica no topo de uma colina. Os estudiosos acreditam que uma versão anterior do castelo pode ter sido construída tão cedo quanto o século 11, com sua primeira menção no século 13. Após vários cercos, destruições parciais e várias reconstruções, o castelo foi totalmente restaurado entre 1850 e 1867, sob o reinado do Rei Friedrich Wilhelm IV.

Aproximadamente 250,000 a 300,000 turistas visitam esse assento ancestral da família Hohenzollern anualmente, como revelado pela administração. O castelo oferece uma ampla gama de quartos históricos, incluindo um tesouro que abriga a coroa do rei prussiano de 1889, além de outras relíquias.

A equipe de restauração está focada em substituir as tábuas de parquete danificadas, especialmente aquelas que são menos de 30 cm de largura. As outras áreas afetadas incluem a reparação de vigas com mofo e a substituição das paredes de gesso desmoronadas.

