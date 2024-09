- As raposas celebram triunfo na Super Copa: "Vitória revolucionária"

Os Raposas estão em alta ao entrar na Bundesliga de handebol, sentindo-se confiantes após a vitória na Supercopa uma semana antes. Eles comemoraram triunfalmente na noite de sábado em Düsseldorf após sua vitória por 32:30 sobre os campeões defensores e vencedores da copa SC Magdeburg. "Estamos absolutamente felizes por ter conquistado esse título histórico", declarou o técnico Jaron Siewert após o jogo.

O primeiro título da nova temporada pertence às Raposas. "É uma mensagem clara para a liga de que estamos prontos para vencer partidas como essa contra o Magdeburg", disse o capitão Fabian Wiede na Dyn. O jogador de 30 anos está otimista sobre a forma da sua equipe. "Se todos estiverem aptos e saudáveis, podemos competir no topo. Mostramos isso hoje", acrescentou.

Decifrando o Código Contra o Magdeburg

Os berlinenses finalmente conseguiram quebrar a sequência de derrotas contra seus rivais. "Vencer o Magdeburg é uma conquista enorme para nós e nos faz sentir muito bem", disse o goleiro Dejan Milosavljev, que fez defesas cruciais durante o jogo, contribuindo significativamente para o primeiro título nacional das Raposas desde a vitória na copa de 2014.

Em aparições anteriores na final do IHF Super Globe e na Liga Europeia, as Raposas haviam perdido para o Magdeburg em ambas as ocasiões. Talvez por isso quisessem essa vitória ainda mais do que o Magdeburg no sábado. "Demos o nosso máximo do início ao fim e seguimos o nosso plano de jogo", disse o dinamarquês campeão olímpico Lasse Andersson.

Saboreando o Momento após uma Preparação Turbulenta

Para Siewert, a vitória na copa foi um passo positivo no jogo das Raposas. "Entregamos um bom desempenho. Impusemos pressão na defesa e melhoramos no segundo tempo", disse ele. Uma conquista após um período de preparação desafiador com ausências olímpicas e preocupações com lesões.

As Raposas têm mais uma semana até a estreia na Bundesliga contra o ThSV Eisenach (8:00 PM / Dyn). "E cada jogador sabe o que vem por aí", alertou Wiede. Siewert quer aproveitar ao máximo esses últimos dias. "Há um pouco mais de tempo para aqueles que estão voltando, mas então é full throttle", disse ele.

