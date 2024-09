- As próximas ondas de calor e potenciais tempestades de vento em Hesse

Em Hesse, nesta semana, há um retorno do calor semelhante ao verão. No entanto, os meteorologistas preveem tempestades e chuvas para a tarde de segunda-feira, que podem trazer ventos fortes, chuva pesada e granizo. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão em Offenbach, as temperaturas oscilarão entre 28 e 31 graus Celsius, com picos mais frescos de 25 graus nas altitudes mais altas. Excluindo as zonas de tempestade, os ventos serão suaves e inconsistentes.

Na terça-feira seguinte, as previsões mostram céu parcialmente nublado. Há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, principalmente durante as horas da tarde. As temperaturas variarão de 27 a 29 graus Celsius, com temperaturas mais frescas em torno de 23 graus Celsius nas altitudes mais altas.

