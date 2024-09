- As potenciais interrupções de serviço podem afetar até 19.222 entidades durante as horas noturnas.

Devido a manutenção planejada em nível nacional, é possível que você enfrente interrupções e interrupções transitórias na linha de serviço 19222 na Renânia-Palatinado entre a meia-noite e as 6h da manhã de 4 de setembro, quarta-feira. No entanto, a linha de crise 112 não será afetada por essa manutenção, como confirmado pelo Ministério do Interior em Mainz. "Em tempos de crise, é fundamental disque o número de crise 112", eles acrescentaram.

Antes da introdução do número de emergência pan-europeu 112, o número de serviço 19222 era amplamente utilizado como linha de crise. "Atualmente, o número de serviço 19222 continua a ser utilizado, por exemplo, para agendar transportes de ambulância", esclareceu o ministério.

