- As organizações de apoio social expressam preocupações com o apoio financeiro imprevisível.

Os grupos de apoio social de Berlim estão manifestando preocupação séria devido aos ajustes financeiros do governo estadual. De acordo com um comunicado lançado pelas principais associações da Liga de Assistência Livre (LIGA Berlin), "muitas famílias de Berlim estão incertezas se ainda receberão ajuda de seu centro de família local em janeiro, se seu serviço de aconselhamento de dívidas continuará operando, se seu clube juvenil fechará no início do novo ano ou se seu assistente social escolar de longa data não poderá mais ajudar seus filhos."

Há uma grande chance de que os serviços sociais para os moradores sejam reduzidos, diz Andrea Ursula Asch, membro da diretoria executiva da LIGA e presidente da Diakonie Berlim-Brandemburgo-Silesiana Oberlausitz. "Muitos prestadores de serviços receberam apenas decisões de financiamento temporárias neste ano. Eles ainda não receberam nenhuma indicação clara da chancelaria do Senado." A assistência social é altamente necessária e, em muitos casos, não atende à demanda atual.

O prefeito Kai Wegner (CDU) mencionou que, devido às restrições orçamentárias, avaliará quais iniciativas sociais são práticas e quais poderiam ser eliminadas sem causar uma "queda acentuada" na cidade.

