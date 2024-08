- As noites de gelo têm um impacto negativo na produção de cereais na Saxónia.

Devido às noites geladas em abril, a safra de grãos de Saxônia para este ano é projetada para ser menor do que a do ano passado, ficando em torno de 66,6 decilitros por hectare. Este número é cerca de 5,6 decilitros menor do que o do ano anterior e fica abaixo da média de seis anos. No entanto, em comparação com a média nacional do país de 65,6 decilitros por hectare, Saxônia é prevista para ter safras de grãos ligeiramente maiores.

Aproximadamente 353.700 hectares são utilizados para o cultivo de diferentes tipos de grãos em Saxônia, excluindo milho. Com base nos rendimentos preliminares, a colheita de grãos esperada em Saxônia é de aproximadamente 2,4 milhões de toneladas, o que é cerca de 200.000 toneladas a menos do que no ano passado.

A cevada de primavera como um ponto de otimismo

As principais perdas ocorreram em tipos significativos de grãos, como trigo de inverno, cevada de inverno e colza de inverno. As noites geladas em abril e as pragas que prosperaram devido ao outono úmido do ano passado afetaram negativamente a colza de inverno, resultando em uma safra de 29,5 decilitros por hectare. A colza de inverno é cultivada em quase 107.000 hectares em Saxônia.

Apesar da queda geral, há algumas exceções positivas: a cevada de primavera, com uma safra estimada de 59,9 decilitros por hectare, supera seu resultado do ano anterior de 45,7 decilitros por hectare. Também são esperados maiores rendimentos para aveia e trigo de primavera.

Em vista da safra de grãos menor para Saxônia neste ano, espera-se que os agricultores se concentrem mais na colheita de suas culturas para compensar qualquer possível prejuízo. O maior rendimento estimado da cevada de primavera, de 59,9 decilitros por hectare, oferece aos agricultores uma oportunidade de colheita bem-sucedida e potenciais lucros maiores.

