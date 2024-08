- As livrarias raras são a exceção; seu número está diminuindo constantemente.

Em diversas partes da Alemanha, incluindo a Turíngia, lojas de livros antigos especializadas em livros vintage e frequentemente caros estão diminuindo a uma taxa preocupante. De acordo com Norbert Munsch, o CEO da Associação Alemã de Livreiros Antiquários, essa tendência é particularmente evidente em estabelecimentos físicos, que estão testemunhando uma queda substancial no número de lojas.

O aumento do custo do aluguel em áreas urbanas está tornando cada vez mais desafiador para os comerciantes manter seus negócios rentáveis. Como consequência, vários proprietários de lojas passaram para vendas on-line, que oferecem um mercado vasto, mas também podem intensificar a competição devido à sua abrangência global e limitações não geográficas.

Björn Biester, porta-voz da Associação Alemã de Editores e Livreiros, admite que não há dados confiáveis sobre o número de lojas de livros antigos na Turíngia. Embora cidades de médio porte, com aluguéis razoáveis, ofereçam condições favoráveis, não há uma cultura significativa de livros antigos nesta região.

Muitas lojas de livros antigos são pequenas e acham desnecessário fazer parte da Associação Alemã de Editores e Livreiros. Essas lojas são sobrecarregadas por uma multiplicidade de regras burocráticas, que podem ser debilitantes para pequenas empresas. Por exemplo, livros que são séculos antigos podem cair sob a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural, que restringe o comércio de certos trabalhos culturalmente significativos e introduz mais burocracia.

Peças de coleção da era pré-ISBN

Raras plataformas on-line de livros usados ​​raramente representam uma ameaça para os comerciantes de livros antigos, afirma Munsch da Associação Alemã de Livreiros Antiquários. As principais vendas geralmente são realizadas para livros impressos antes da introdução dos números ISBN, que identificam globalmente os livros por meio de códigos únicos. Hoje, livros raros e caros dominam as vendas. Sua avaliação requer a expertise do antiquário, um aspecto que as vendas on-line não podem preencher.

Alguns dos antiquários pesquisados ​​acreditam que livros usados ​​a preços acessíveis continuarão a ser uma parte integral de suas ofertas. Os livros usados ​​cativam os passantes com displays atraentes, convidando os clientes a visitar. Além disso, estudantes jovens frequentemente procuram edições acessíveis de clássicos da literatura, potencialmente descobrindo o mundo da literatura através dos conselhos de livreiros antiquários.

"Não exatamente à beira da extinção, mas..."

Michael Butter, um livreiro antiquário em Altenburg, concorda que o nicho especializado em livros vintage está encolhendo. O mercado-alvo e os próprios livreiros antiquários estão envelhecendo, com pouco interesse novo surgindo. Pessoas jovens raramente escolhem a profissão de um antiquário. As mudanças nas tendências de consumo de livros também são responsáveis pela queda no número de colecionadores de livros e impressos vintage.

Apesar do mercado encolhendo, uma loja de livros antigos, como um local físico, permanece uma atração e um enriquecimento para qualquer cidade, explica um antiquário de Eisenach. Seja turistas ou moradores locais, para muitas pessoas, folhear livros antigos é uma experiência única. Livros antigos preciosos podem ser saboreados com todos os cinco sentidos, em contraste com o comércio on-line, o que torna ainda mais triste que muitas cidades da Turíngia não tenham nenhuma loja especializada que atenda a esse passatempo delicioso.

