- As lembranças desagradáveis de Schuster persistem, Müller mantém posição na rede da SC

O técnico do Freiburg, Julian Schuster, espera que o jogo contra o FC Bayern Munich ponha fim à sua sequência de derrotas pessoais contra os gigantes do futebol alemão. "Tenho algumas recordações do que é jogar em Munique. Não é essa a vibe que quero neste fim de semana", disse o técnico de 39 anos antes do confronto da Bundesliga no domingo, às 17h30 (DAZN). Como jogador, Schuster nunca conseguiu vencer o Bayern. Em onze partidas, foram dez derrotas e um empate. Schuster não estava no time quando o Freiburg venceu Munich por 2 a 1 em maio de 2015.

A vitória por 3 a 1 sobre o VfB Stuttgart no início da temporada deu ao Freiburg um boost de confiança antes de enfrentar a capital bávara. "Havia algumas coisas que me deixaram orgulhoso", disse Schuster, que assumiu o cargo do treinador de longa data Christian Streich no verão. Mesmo quando o adversário tem a bola, manter um certo controle e ficar calmo sob pressão - estas são as coisas que Schuster considera essenciais. O Bayern, segundo o técnico, possui "talento enorme" e o desafio é imenso, ele acrescentou.

Florian Müller ficará no gol do Freiburg novamente. O retorno do goleiro titular Noah Atubolu está próximo. O jogador de 22 anos teve que passar por uma apendicectomia no início de agosto. Schuster revelou que Atubolu está "uma semana à frente" em sua recuperação.

