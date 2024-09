Conursos democr├íticos regionais - As instituições emitem alertas sobre o potencial perigo de perpetuar o preconceito racial.

Após os resultados das eleições na Saxônia e Turíngia, instituições acadêmicas dessas regiões defendem a abertura global e se opõem à normalização do preconceito. Elas se orgulham de ter indivíduos de diversas partes do mundo e backgrounds diferentes estudando e trabalhando em suas instituições, como destacado em uma declaração conjunta pela Conferência de Reitores do Estado da Saxônia, a Conferência de Presidentes do Estado da Turíngia e a Conferência dos Reitores Alemães. Para manter essa diversidade, é essencial um ambiente que garanta proteção constitucional contra a discriminação.

A declaração também encoraja todos os partidos e cidadãos a trabalharem juntos para prevenir ceticismo científico, limitações à liberdade acadêmica, normalização do racismo, intolerância ou crenças e estereótipos exclusivos. "Nosso compromisso é fortalecer a unidade social e a confiança em nossa sociedade democrática que valoriza a liberdade."

Neutralidade Política

Em ambos os estados, o partido AfD obteve mais de 30% dos votos nas eleições de 1º de setembro. Na Turíngia, eles se tornaram o partido líder, enquanto na Saxônia, eles ficaram logo atrás da União. A aliança do partido A Esquerda, liderada por Sahra Wagenknecht, ficou em terceiro lugar em ambos os estados. As universidades, obrigadas a manter neutralidade política, não mencionaram nenhum partido específico em sua declaração.

Em sua declaração, os representantes universitários destacaram a importância de preservar a autonomia universitária e a liberdade acadêmica, que desempenham um papel vital no máximo aproveitamento do potencial da ciência para beneficiar a sociedade. "A abertura global é um aspecto indispensável disso. Somente uma universidade que pensa e age globalmente pode permanecer competitiva e preparada para o futuro."

As universidades da Saxônia e Turíngia, apesar das mudanças políticas, afirmam seu compromisso em admitir estudantes de diferentes partes do mundo, já que essas escolas são conhecidas por fomentar um ambiente de aprendizado diverso. Manter uma comunidade tão diversificada nas escolas é crucial para manter a liberdade acadêmica e garantir que as instituições permaneçam globalmente competitivas.

Leia também: