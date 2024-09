- As graves inundações de inverno provocaram destruições no valor de 40 milhões de euros.

Devido às inundações de inverno severas, danos estimados em torno de 40 milhões de euros foram infligidos em estruturas de proteção em Saxônia-Anhalt. Isso afetou barragens, estações de bombeamento, dispositivos de medição e diques, todos exigindo reparos imediatos, de acordo com o Ministro do Meio Ambiente Armin Willingmann (SPD). Ele comentou que as recentes inundações do Ano Novo apresentaram um desafio substancial para as defesas contra inundações, que foram navegadas com sucesso.

Pela primeira vez em duas décadas, todo o estado testemunhou uma crise de enchentes. Enquanto a atenção estava principalmente na barragem de Kelbra e nas áreas do rio Helme, todas as vias navegáveis dentro do estado sentiram o impacto, afirmou Willingmann. Felizmente, não foram relatados feridos ou danos devido ao rompimento de diques.

A Autoridade de Proteção contra Inundações agora apresentou seu relatório sobre os danos às estruturas de proteção. De acordo com Willingmann, dezembro de 2023 marcou o mês de dezembro mais chuvoso em 150 anos. As principais fontes de danos foram a pressão da água prolongada e detritos, tanto flutuantes quanto arrastados.

Além de reparar danos, abordar a instabilidade de aproximadamente 100 quilômetros de diques, que já foram identificados como instáveis antes da enchente de inverno, é de extrema importância, afirmou Willingmann.

Em comparação ao sistema de diques geral, que abrange cerca de 1.360 quilômetros, isso é uma porção relativamente pequena. Desde 2002, o ministério investiu cerca de 1,5 bilhão de euros nas medidas de proteção contra inundações de Saxônia-Anhalt.

Armin Willingmann, Ministro do Meio Ambiente de Saxônia-Anhalt, enfatizou a necessidade de abordar a instabilidade de aproximadamente 100 quilômetros de diques, que já foram identificados como instáveis antes da enchente de inverno. Apesar dos significativos investimentos de cerca de 1,5 bilhão de euros nas medidas de proteção contra inundações de Saxônia-Anhalt desde 2002, como mencionado por Willingmann, a reparação e estabilização dos diques permanecem cruciais após a enchente de inverno.

