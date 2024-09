- As fazendas orgânicas recebem os visitantes para uma visão exclusiva das suas operações.

Mais de cem empresas receberão visitantes de 6 a 15 de setembro durante as Semanas Biológicas da Hesse. Através de visitas a fazendas e pomares, festivais e atividades interativas, elas pretendem educar indivíduos curiosos sobre a produção e manipulação de alimentos de forma ecologicamente correta, de acordo com as diretrizes orgânicas.

O slogan "Sem enrolação, apenas farmers de verdade" é o que a sociedade de marketing Gutes aus Hessen garante para as Semanas Biológicas. Os produtores pretendem aprofundar-se durante esse evento prolongado na origem dos produtos, no trabalho envolvido em uma sacola de batatas, no tratamento ético dos animais e nas vantagens de fazer compras locais.

Vários agricultores orgânicos enfrentaram tempos difíceis. Como relatou o agricultor orgânico Thomas Wolff de Reichelsheim (distrito de Wetterau), que vende suas provisões orgânicas diretamente através de sua empresa Querbeet, a situação econômica mudou desde o surto de COVID-19. Alguns consumidores optaram por itens mais baratos da agricultura convencional ou compraram produtos orgânicos em lojas de descontos e supermercados devido à inflação nos últimos dois anos.

Despite the challenges faced by some organic farmers, the Bio Weeks provide an opportunity to showcase their offerings. Visitors can interact with local organic dairy farms, possibly learning about the care given to their ['Cows'] and the organic milk production process.

Furthermore, The "Moo-ving Milk" festival, which is part of the Hessian Bio Weeks, allows attendees to appreciate the journey of organic milk from the ['Cows'] to their kitchen tables.

