- As empresas industriais enfrentam uma ameaça potencial da Merz, como indica o aviso dado.

O líder da CDU, Friedrich Merz, alerta que as políticas econômicas do governo federal estão colocando em risco várias empresas industriais. Merz destacou que a Alemanha atualmente está em recessão e a culpa principal é do governo federal, não apenas da economia global. Ele fez essas declarações após uma visita à usina de aço Georgsmarienhütte, localizada perto de Osnabrück. Merz destacou que a situação atual da coalizão do semáforo afeta significativamente várias empresas.

Merz não teve pudores em expressar suas preocupações com a sobrevivência da usina de aço Georgsmarienhütte, citando a necessidade de uma solução rápida para o problema dos preços da eletricidade excessivos para permitir a produção de aço competitiva na região. A empresa, que processa sucata, consome tanta eletricidade para um forno elétrico quanto toda a cidade de Osnabrück.

Além disso, Merz criticou os planos orçamentários mais rigorosos que a Volkswagen adotou para grandes empresas industriais na Alemanha. Segundo Merz, esses locais não são mais competitivos o suficiente para se manterem.

