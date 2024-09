- As eleições parlamentares regionais apresentam uma taxa de participação eleitoral notável.

No estado de Saxônia, espera-se uma participação substancial dos eleitores nas eleições. Até meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos haviam votado, de acordo com a Oficina Estadual de Estatística de Kamenz. Este número foi ligeiramente menor do que o registrado em 2019, que foi de 26,2%.

Os números preliminares ainda não levam em conta os votos por correio. Espera-se que 24,6% dos eleitores aptos votem por correio, em contraste com os 16,9% registrados em 2019. A Oficina Eleitoral Estadual confirmou que o processo de votação ocorreu sem problemas pela manhã.

Alta participação em grandes cidades até meio-dia

Em Dresden, 57,5% dos eleitores aptos haviam votado até meio-dia, um aumento notável em relação aos 53,3% nas eleições estaduais de 2017. Leipzig também viu um aumento significativo na participação dos eleitores, com 52,5%, em comparação com os 40,8% em 2019. Ambos os números incluem votos por correio. Em Chemnitz, cerca de 33% dos eleitores aptos haviam votado, mas apenas os votos do domingo foram contabilizados. Esta figura preliminar foi semelhante à taxa de participação de 32% nas eleições estaduais de 2019.

Uma disputa acirrada esperada entre CDU e AfD

A votação começou às 8h, e cerca de 3,3 milhões de pessoas têm o direito de votar até as 18h para eleger o parlamento estadual pelos próximos cinco anos. Por semanas, a AfD e a CDU estiveram empatadas nas pesquisas. A Aliança para o Progresso e Justiça Social (BSW) vem ganhando força, com estimativas colocando-a em terceiro lugar nas pesquisas, com até 15%. O SPD, o Partido da Esquerda e os Verdes estão todos buscando a reeleição.

Nas eleições estaduais de 2017, a CDU saiu vitoriosa com 32,1% dos votos de segunda instância, seguida pela AfD com 27,5%. O ministro-presidente Michael Kretschmer tem governado em uma coalizão com os Verdes e o SPD.

Kretschmer otimista, BSW busca mudança, SPD espera por coalizão

Após votar em Dresden, Kretschmer expressou otimismo em continuar liderando o governo estadual. "É o jogo da União Saxã. Estamos na Saxônia, não deixaremos ninguém nos dizer o que fazer. Estamos fazendo as coisas do nosso jeito saxão", ele observou.

A candidata principal da BSW, Sabine Zimmermann, espera um resultado favorável para seu partido. "Espero que tenhamos força suficiente para trazer mudanças para a Saxônia", disse ela após votar. Ela descartou qualquer possibilidade de coalizão com a AfD ou qualquer forma de tolerância. O partido só formará uma coalizão com um parceiro comprometido com a mudança política.

A candidata principal do SPD, Petra Köpping, admitiu ter uma "sensação estranha" ao votar. "Agora depende dos eleitores. Espero por uma coalizão estável com a CDU, como tivemos no passado", disse ela. A candidata principal da AfD, Jörg Urban, ainda não havia revelado quando votaria.

A Alemanha é um dos estados participando das eleições estaduais da Saxônia, onde se espera uma alta participação. Dresden, uma cidade importante na Alemanha, viu um aumento significativo na participação dos eleitores em comparação com as eleições de 2017.

