- As declarações de falência estão a aumentar na região sudoeste.

Observou-se um aumento significativo no número de falências empresariais em Baden-Württemberg. Entre janeiro e julho, foram registrados um total de 1,245 pedidos de falência nos tribunais locais, de acordo com os dados da Office Estadual de Estatística. Isso representa um aumento de 340 casos ou 37,6% em comparação com o primeiro semestre de 2023. O distrito urbano de Mannheim teve o maior número de falências por 1.000 empresas, enquanto Waldshut teve o menor.

Mais de 11.300 trabalhadores foram afetados pela falência de suas empresas durante o primeiro semestre do ano. Os estatísticos preveem que esse número pode ser ainda maior na realidade, já que empregos são muitas vezes eliminados antes do início do processo de falência e detalhes sobre o número de empregados nem sempre estão disponíveis. As reivindicações antecipadas dos credores chegaram a cerca de 1,8 bilhão de euros.

Elevação observada em 2023

Além disso, 5.400 devedores pessoais iniciaram procedimentos de falência, o que representa um aumento de 737 casos ou 15,8% em comparação com o ano anterior. Isso sugere um total combinado de aproximadamente 6.650 falências empresariais e pessoais nos primeiros seis meses do ano. Esses números são baseados em uma análise das estatísticas de insolvência.

O número de falências empresariais na região sudoeste já havia aumentado em quase 25% para 1.875 em 2023. Embora esse número seja maior do que o de 2023, ainda fica abaixo da média de longo prazo. Os especialistas esperavam que um número ainda maior de empresas enfrentasse dificuldades financeiras neste ano. Fatores contribuintes para isso incluem a fraqueza do período da Corona, preços da energia altos, taxas de juros aumentadas e o fim das regras especiais projetadas para evitar uma onda de falências durante a pandemia.

O aumento das falências empresariais levou a uma significativa perda de empregos, com mais de 11.300 trabalhadores afetados pela falência de suas empresas durante o primeiro semestre do ano. Essa tendência provavelmente continuará, já que as reivindicações antecipadas dos credores chegam a uma quantia substancial de 1,8 bilhão de euros. A falência de uma empresa pode ter consequências de longo alcance, afetando não apenas seus empregados, mas também seus credores e fornecedores.

Leia também: