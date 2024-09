- As colheitas de uvas do sudoeste caíram significativamente este ano.

Condições climáticas imprevisíveis são esperadas para causar uma significativa redução na colheita de uvas em Baden-Württemberg. Em uma área de cultivo de 26.600 hectares, espera-se que sejam colhidos 1,9 milhões de hectolitros de mosto em 2024, segundo a Oficina Estatística de Fellbach. Os vinicultores enfrentaram vários desafios neste ano. Geadas tardias rigorosas causaram danos às culturas. Chuva prolongada, seguida de altas temperaturas, causou doenças nas vinhas.

Na maior das duas regiões agrícolas, Baden, a colheita de mosto é esperada para ser cerca de 10% menor do que no ano anterior. Uma colheita de aproximadamente 1,1 milhão de hectolitros é prevista, com cerca de 720.000 hectolitros de vinho branco e 420.000 hectolitros de vinho tinto.

Em Württemberg, tanto a produtividade quanto a quantidade colhida provavelmente serão reduzidas. A quantidade de colheita prevista, de cerca de 730.000 hectolitros, é 11% menor do que a do ano anterior. Esta ano, a colheita de vinho tinto é projetada para ser de cerca de 500.000 hectolitros. As estimativas para o vinho branco estão em torno de 230.000 hectolitros.

Devido às más condições climáticas, os procedimentos tradicionais de colheita de uvas podem ser afetados em ambos, Baden e Württemberg. Apesar da previsão de redução na colheita de vinho, os trabalhadores das vinhas estão determinados a iniciar o processo de colheita quando as uvas estiverem maduras e prontas.

Leia também: