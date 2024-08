- As celebrações municipais dependem das suas estratégias de segurança.

Após o suposto ataque islâmico em Solingen, que resultou em três mortos, a festa comunitária na área de Grindel em Hamburgo foi cancelada. A assembleia distrital de Eimsbüttel havia nomeado a Associação Grindel, em colaboração com a Comunidade Judaica e em cooperação com instituições culturais, para organizar um festival da diversidade que exibisse a cultura judaica. O evento estava marcado para ocorrer de 13 a 15 de setembro sob o lema "Grindelfest: Cultura. Judaica. Colorida", mas agora foi cancelado devido a preocupações com o terror, como anunciado.

Por outro lado, vários outros organizadores relutam em cancelar seus planos. Por exemplo, o evento "De Volta a Hogwarts" em Hamburgo acontecerá como planejado. O organizador e presidente do Grupo Bergmann, Uwe Bergmann, expressou seus sentimentos ao "Hamburger Abendblatt": "Não estamos em pânico. Nossas estratégias de segurança são sólidas e testadas." Bergmann acrescentou ainda: "É loucura o que gastamos em segurança." Novas medidas estão sendo introduzidas, mas um certo nível de viabilidade é estabelecido eventualmente. "Devemos lembrar que ao sair pela porta, estamos expostos a vários tipos de perigos", disse ele. "Não devemos deixar que a unidade social nos seja tirada."

Kiel confia na avaliação da polícia

O mercado de outono de Kiel, capital de Schleswig-Holstein, também está marcado para acontecer. Antes, o organizador busca uma avaliação atualizada da polícia. "A cidade de Kiel tem a capacidade de fazer quaisquer ajustes necessários no esquema de segurança em curto prazo", explicou o conselheiro responsável Christian Zierau.

Em festivais populares organizados pela cidade nos últimos anos, sempre houve uma presença constante de pessoal da cidade nas entradas e um serviço de segurança. Além disso, segundo Zierau, o Serviço Comunal de Ordem e a polícia estarão presentes para garantir a segurança.

Não há sinais de uma situação de ameaça

Em Bad Bramstedt, todos os eventos foram examinados cuidadosamente em vista da situação atual, anunciou a cidade. Após a avaliação, não há indicações de uma situação de ameaça específica para os eventos agendados. "No entanto, as medidas de segurança continuarão a ser revistas e ajustadas para garantir a máxima proteção para todos os visitantes", foi declarado ainda.

A cidade está em negociações com a polícia local, com avaliações influenciando a possível presença de oficiais nos eventos. Medidas adicionais, como a instituição de zonas livres de armas, não estão atualmente planejadas. "No entanto, é crucial enfatizar que a segurança completa em eventos públicos nunca pode ser garantida", enfatizou a cidade.

Além disso, o Mercado de Pêras está marcado para acontecer em Schleswig de 6 a 9 de setembro de 2024. Antecipadamente, o prefeito Stephan Dose (SPD) destacou a cooperação próxima entre o serviço de segurança, a delegacia de polícia em Schleswig e o Serviço Comunal de Ordem. Não foram anunciadas medidas únicas em resposta a Solingen.

As celebrações urbanas fomentam a democracia

O diretor-geral da Federação Alemã de Cidades e Marketing de Cidades, Jürgen Block, declarou: "Especialmente em tempos em que a nossa sociedade é testada pela polarização e intolerância, as nossas cidades devem evitar que a violência e o medo obscureçam a vida nas cidades e minem a nossa confiança comum."

Embora um risco residual não possa ser eliminado completamente, os festivais urbanos continuam a servir como plataformas proeminentes onde a democracia floresce. Block afirmou ainda: "Eles simbolizam a diversidade e a energia dinâmica das nossas cidades. Eles encarnam os nossos valores democráticos e representam uma coexistência harmoniosa e pacífica na nossa sociedade."

Ao mesmo tempo, os desafios enfrentados pelos organizadores de festivais de todos os tipos estão aumentando: de um lado, os custos com medidas de segurança, taxas da GEMA e pessoal estão aumentando, enquanto, de outro lado, os organizadores são responsáveis pelo bem-estar dos convidados. "Observamos que isso é particularmente desafiador para atores menores e privados, como associações, para realizar tais eventos", disse Block. No entanto, ele não tinha conhecimento de nenhum festival urbano sendo cancelado devido ao incidente em Solingen ou um medo geral de ataques.

Na última sexta-feira, um atacante em um festival urbano em Solingen matou três pessoas com uma faca e feriu oito outras. O suspeito, o sírio de 26 anos Issa Al H., está detido.

