Devido ao trágico incidente em Solingen, as bandeiras em estabelecimentos públicos na Renânia do Norte-Vestfália estarão hasteadas pela metade no domingo. O Ministro do Interior Herbert Reul declarou luto oficial em todos os edifícios governamentais em todo o estado para o dia do serviço memorial, de acordo com o anúncio do ministério.

Esta tragédia não poupou apenas Solingen; ela nos atingiu a todos. Agora mais do que nunca, é crucial demonstrar união e empatia, diz o político da CDU. O dia de luto serve como um "gesto silencioso porém impactante de lembrança para as vítimas, suas famílias e aqueles afetados".

No domingo, Solingen sediará um serviço para homenagear as vítimas da tragédia. O Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier é esperado para participar. Durante o ataque, um homem tirou a vida de três convidados do festival da cidade com uma faca, deixando oito outros feridos. Um indivíduo sírio de 26 anos, que procurara refúgio na Alemanha através da Bulgária, está sob suspeita pelo crime. O Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo ataque.

