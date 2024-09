- As autoridades decidiram interromper a investigação das acusações de discriminação racial.

A Promotoria de Justiça em Fulda encerrou sua investigação sobre acusações de discurso de ódio em um evento realizado no Centro de Treinamento de Finanças e Justiça em Rotenburg, na região nordeste de Hesse. Após uma análise cuidadosa, incluindo depoimentos de várias testemunhas e a revisão de vários vídeos gravados no evento, não foi encontrada nenhuma prova que corroborasse as acusações, segundo a porta-voz Christine Seban.

Após o evento de 23 de janeiro, foram feitas insinuações pela mídia de que os participantes cantaram canções racistas ao som de "L'Amour Toujours" de Gigi D'Agostino. No entanto, a Promotoria de Justiça não conseguiu encontrar testemunhas que pudessem confirmar tais canções e nenhum dos vídeos apreendidos continha material incriminador.

Artigos de notícias alegaram que gritos como "Alemanha para os alemães" e "Fora os estrangeiros" ecoaram durante o evento. Além disso, foi relatado que estudantes com raízes migrantes expressaram sentimentos de desconforto e intimidação após o evento.

Essas acusações geraram grande interesse público. Como resultado, o então Ministro das Finanças de Hesse, Alexander Lorz (CDU), abordou o assunto em uma comissão parlamentar do estado, um protesto pacífico contra o racismo ocorreu no centro de treinamento e a instituição publicou uma declaração pública contra o racismo e a discriminação.

O Centro de Treinamento de Finanças e Justiça no distrito de Hersfeld-Rotenburg recebe aproximadamente 1.000 novos estudantes e estagiários por ano, com cerca de 820 indo para a Administração Financeira de Hesse e cerca de 210 para os setores de Justiça de Hesse e parcialmente da Turíngia.

Despite the accusations, no students at the event were identified as participating in or supporting the alleged racist chants. The Students' Union at the Training Center released a statement condemning any form of discrimination and emphasized their commitment to fostering an inclusive learning environment.

