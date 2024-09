- As alegações foram transferidas para o setor dos metais e da electrónica

Antes do início das discussões no setor de metal e eletricidade, a IG Metall Costa apresentou suas exigências ao grupo sindical Nordmetall. Essas discussões estão previstas para começar em 16 de setembro em Hamburgo, de acordo com o sindicato. Cerca de 130.000 empregados em Bremen, Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Schleswig-Holstein e norte da Baixa Saxônia estão envolvidos. Há a possibilidade de greve após 28 de outubro, já que o chamado período de trégua termina.

As exigências do sindicato, que foram tornadas públicas desde junho, incluem um aumento salarial de 7% e um acordo coletivo de 12 meses. Aprendizes receberão mais 170 euros por mês. Além disso, o chefe de distrito Daniel Friedrich enfatiza a possibilidade de um bônus único para membros do sindicato, após uma decisão nacional no setor químico.

O Nordmetall manifestou objeções a essas demandas. "Aumentos salariais significativos, como proposto pela IG Metall, são inatingíveis para qualquer entidade em meio à pior crise econômica da Alemanha em décadas", declarou o vice-presidente da associação, Peter Schlaffke.

